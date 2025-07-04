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台灣世大運女籃瓊斯盃不敵日本 蕭豫玟盼增添霸氣

2025/7/4 19:59
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（中央社記者陳容琛台北4日電）台灣世大運女籃培訓隊今天在雙北瓊斯盃國際籃球邀請賽以51比72不敵日本隊，其中當家中鋒蕭豫玟貢獻8分、9籃板，她表示希望增添霸氣帶到世大運舞台。

台灣世大運女籃今天在瓊斯盃挑戰尋求女子組4連霸的日本隊，而對手陣容同樣以世大運培訓隊為主體，雖然台灣女籃在首節咬住比分，可惜第2節進攻端當機，導致分差瞬間擴大，就算下半場積極追分，仍無緣扭轉戰局，終場以超過20分之差吞敗。

台灣世大運女籃總教練林紀妏賽後接受媒體聯訪表示，團隊在開賽防守輪轉做得不錯，不過在第2節命中率不佳情況下，陷入大幅度落後，下半場嘗試變陣有慢慢找回比賽節奏，但日本在攻守兩端仍維持很好的系統，讓台灣女籃無法上演逆轉秀。

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此役蕭豫玟貢獻8分、9籃板，成為台灣世大運女籃一大亮點，林紀妏指出，蕭豫玟的身高、衝搶絕對是陣中的當家中鋒，相信加強高位投籃、過人能力，打法能夠更全面，另外期待她在面對包夾防守下，透過瓊斯盃、世大運等國際賽洗禮，增添處理球的視野，未來對國家隊是助益。

蕭豫玟則表示，利用這次瓊斯盃機會學到很多，尤其在衝搶籃板、製造快攻機會等方面，並笑說希望增添場上的霸氣，將這些經驗帶到7月中旬開打的德國萊茵魯爾世界大學運動會，替台灣女籃爭取好成績。（編輯：謝雅竹）1140704

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