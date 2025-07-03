世大運女籃培訓隊防守建功 瓊斯盃驚險扳倒台灣隊

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（中央社記者陳容琛台北3日電）台灣世大運女籃培訓隊今天靠著林佳蓉攻下全場最高15分，搭配王玥媞挹注11分，在瓊斯盃以65比62扳倒台灣女籃，王玥媞認為團隊在防守端表現造就這場勝利。

昨役遭遇韓國隊「震撼教育」的台灣世大運女籃培訓隊，今天在雙北瓊斯盃國際籃球邀請賽上演「姐妹鬩牆」，與以亞洲盃國家隊為主體的台灣女籃正面交鋒，然而上半場在王玥媞、林佳蓉接連飆進外線的帶領下，加上祭出不俗的團隊防守，讓世大運女籃帶著超過20分領先進入中場休息。

易籃後，面對台灣女籃的強勢反撲，世大運女籃一度無法招架，甚至在第3節單節僅攻下5分，差點浪費領先優勢，所幸第4節世大運女籃靠著林佳蓉維持高檔投籃命中率，搭配台美混血洪蓓文（Belle Bramer）頻頻站上罰球線取分，終場以3分之差驚險取勝。

此役林佳蓉攻下全場最高15分，外帶6籃板，成為世大運女籃上演逆襲的一大功臣，而扮演射手角色的王玥媞則飆進3記三分球、貢獻11分，另外禁區悍將游沁樺繳出7分、5籃板、3阻攻的全面數據。

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王玥媞賽後接受媒體聯訪時表示，本場比賽從防守做起，進而帶動進攻，所有人都願意出聲音，即便發生失誤，場下隊友也會及時給予鼓勵，整場比賽沒有放棄，並透露在世大運女籃被定位在射手，因此給予自己比較大壓力。

「包含（林）紀妏姐、隊友都會鼓勵我，像我昨天的手感不好，一直到今天早上還在思考，但她們會跟我說應該怎麼調適，其實今天一開始也沒有很好，但隊友依舊不斷激勵我，終於在第2節找回感覺。」王玥媞說道。（編輯：謝雅竹）1140703