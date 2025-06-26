加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台灣隊小馬亞太青棒賽奪冠 7月赴美參加世界賽
首頁 / 運動
成都世大運
新聞專題
成都世大運1/159
首頁 / 運動

王冠閎、林昱堂領銜世大運代表團 挑戰境外最佳成績

2025/6/26 17:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北26日電）德國萊茵魯爾世大運台灣代表團名單今天出爐，由游泳「台灣蝶王」王冠閎、田徑跳遠好手林昱堂領軍，共派出196名選手參加15種運動競賽，目標創境外最佳成績。

2025德國萊茵魯爾世界大學運動會預計於7月16日至27日舉行，本屆台灣代表團以結合2026名古屋亞運培訓計畫為原則辦理，教育部體育署期望複製2017台北世大運以來的成果，透過世大運為國家隊提供名古屋亞運的賽前調整機會，並給予奧運國家儲訓選手累積國際參賽經驗。

本屆世大運台灣代表團共派出196名選手參加15種運動競賽，由「台灣蝶王」王冠閎、田徑跳遠全國紀錄保持人林昱堂領軍，搭配巴黎奧運國手韓安齊（游泳）、湯智鈞（射箭）、高承睿（桌球）、簡彤娟（桌球）、張博雅（田徑）及陳弈通（擊劍）等人，目標鎖定超越上屆成都世大運10金、17銀、19銅的境外最佳成績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

體育署副署長房瑞文今天在例行記者會上說明，這次世大運具有挑戰性，因為沒設選手村，賽事場地分散，加上隊職員嚴格限縮，相當考驗後勤團隊的調度能力，不過仍比照亞、奧運設中繼站，包括膳食公寓、健身房、運動中心與物理治療所等，盡量滿足選手需求。、

至於搭機艙位部分，體育署指出，依舊以商務艙為主，只是適逢暑假期間，去程有2名跆拳道教練必須搭乘豪華經濟艙，回程則是由競技體操、沙灘排球抽籤，決定共2名選手、3名教練搭乘豪華經濟艙。（編輯：龍柏安）1140626

王冠閎
全大運首次游50蝶就破全國 王冠閎有嚇到王冠閎全大運50蝶預賽破全國 決賽有機會推進紀錄
成都世大運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
丁華恬獲世大運資格吃定心丸 全大運全能摘金
37
更多編輯台推薦新聞：