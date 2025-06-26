王冠閎、林昱堂領銜世大運代表團 挑戰境外最佳成績

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（中央社記者陳容琛台北26日電）德國萊茵魯爾世大運台灣代表團名單今天出爐，由游泳「台灣蝶王」王冠閎、田徑跳遠好手林昱堂領軍，共派出196名選手參加15種運動競賽，目標創境外最佳成績。

2025德國萊茵魯爾世界大學運動會預計於7月16日至27日舉行，本屆台灣代表團以結合2026名古屋亞運培訓計畫為原則辦理，教育部體育署期望複製2017台北世大運以來的成果，透過世大運為國家隊提供名古屋亞運的賽前調整機會，並給予奧運國家儲訓選手累積國際參賽經驗。

本屆世大運台灣代表團共派出196名選手參加15種運動競賽，由「台灣蝶王」王冠閎、田徑跳遠全國紀錄保持人林昱堂領軍，搭配巴黎奧運國手韓安齊（游泳）、湯智鈞（射箭）、高承睿（桌球）、簡彤娟（桌球）、張博雅（田徑）及陳弈通（擊劍）等人，目標鎖定超越上屆成都世大運10金、17銀、19銅的境外最佳成績。

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體育署副署長房瑞文今天在例行記者會上說明，這次世大運具有挑戰性，因為沒設選手村，賽事場地分散，加上隊職員嚴格限縮，相當考驗後勤團隊的調度能力，不過仍比照亞、奧運設中繼站，包括膳食公寓、健身房、運動中心與物理治療所等，盡量滿足選手需求。、

至於搭機艙位部分，體育署指出，依舊以商務艙為主，只是適逢暑假期間，去程有2名跆拳道教練必須搭乘豪華經濟艙，回程則是由競技體操、沙灘排球抽籤，決定共2名選手、3名教練搭乘豪華經濟艙。（編輯：龍柏安）1140626