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全大運撐竿跳摘金 黃湧富未能破全國紀錄喊可惜

2025/4/29 19:50（4/29 20:56 更新）
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高雄師範大學黃湧富（前右）29日在114年全國大專校院運動會公開男生組撐竿跳高決賽，以5公尺25摘金，他與隊友吳彥翰（前左）隨後一同挑戰打破全國紀錄，將高度上調至5公尺40，可惜均未能成功。中央社記者黃巧雯攝 114年4月29日
高雄師範大學黃湧富（前右）29日在114年全國大專校院運動會公開男生組撐竿跳高決賽，以5公尺25摘金，他與隊友吳彥翰（前左）隨後一同挑戰打破全國紀錄，將高度上調至5公尺40，可惜均未能成功。中央社記者黃巧雯攝 114年4月29日
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（中央社記者黃巧雯台南29日電）高雄師範大學的黃湧富今天全大運公開男生組撐竿跳決賽，以5公尺25摘金，但最後一跳挑戰飛過5公尺40，因胸口碰到橫竿，挑戰全國紀錄失利，讓他直呼非常可惜，當下以為會過。

黃湧富去年參加全國田徑錦標賽撐竿跳曾繳出生涯最佳5公尺35成績，這次征戰在台南舉辦的全國大專校院運動會，前3跳挑戰4公尺80、5公尺05、5公尺25，都一次過關。

黃湧富與隊友吳彥翰隨後一同挑戰打破全國紀錄（5公尺38），將高度直接上調至5公尺40，可惜均未能成功，但依舊收下個人繼109年以來全大運第2金。

黃湧富接受媒體聯訪時表示，今天狀態不是很好，主要是1月後大腿受傷，上週復發、發炎，因此教練希望他以輕鬆的心情，面對全大運賽事。

談到最後一跳，黃湧富直呼非常可惜，當下以為會過，可能是胸口碰到一點點，橫竿還是掉下來，之前有嘗試幾次也是差一點，但他強調，未來還是會持續挑戰。

過去3年內撐竿跳全國紀錄就兩度被翻新，黃正琦2022年城市盃公開男子組以5公尺35改寫紀錄，而林志成後來在2023年城市盃再以5公尺38將原本的全國紀錄送入歷史。

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前、後任全國紀錄保持人今天都有參賽，黃湧富表示，無論是與隊友或對手競爭 都是一種鼓勵和激勵，和大家一起挑戰，讓他覺得很開心、興奮。

黃湧富接下來將迎接生涯首場世大運，他表示，目標瞄準5公尺40、5公尺50，希望能達到名古屋亞運參賽標準。（編輯：李亨山）1140429

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