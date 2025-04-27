加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
成都世大運
新聞專題
成都世大運1/156
首頁 / 運動

王冠閎全大運帶傷100蝶摘金 世大運拚台灣游泳首金

2025/4/27 19:51（4/27 20:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「台灣蝶王」王冠閎（右2）日前扭傷腳踝，曾擔心114全大運無法出賽，所幸近期恢復狀況不錯，27日更在全大運100公尺蝶式以52秒13摘金。中央社記者黃巧雯攝 114年4月27日
「台灣蝶王」王冠閎（右2）日前扭傷腳踝，曾擔心114全大運無法出賽，所幸近期恢復狀況不錯，27日更在全大運100公尺蝶式以52秒13摘金。中央社記者黃巧雯攝 114年4月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯高雄27日電）「台灣蝶王」王冠閎日前扭傷腳踝，擔心全大運無法出賽，所幸恢復狀況不錯，他今天在100公尺蝶式以52秒13摘金，僅差0.1秒就平全國紀錄。他說，後續拚台灣首面世大運游泳金牌。

王冠閎去年第2度叩關奧運，巴黎奧運男子200公尺蝶式準決賽游出1分55秒07，名列分組第5、總排名第11，儘管無緣決賽，但已是台灣泳將在奧運的最佳名次。

114年全國大專校院運動會今天在高雄市立國際游泳池展開男子100公尺蝶式決賽，代表台灣師範大學的王冠閎游出52秒13，完成5連霸，距離自己在2年前在全大運締造的全國紀錄52秒03，僅差0.1秒的些微差距。

王冠閎接受媒體聯訪時表示，今年初訓練狀況還不錯，但在2月中扭傷左腳踝後，1個多月沒辦法正常訓練。他坦言，曾擔心全大運是否能出賽，一度考慮請假或貼肌貼，所幸賽前一週腳恢復狀態不錯，在與團隊討論後，「決定全大運就下去游游看，真的不行就再請假。」

王冠閎坦言，儘管今天腳還是會疼痛，但能游出上述成績，他認為，之前赴國外高原訓練3週是關鍵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王冠閎上屆成都世界大學運動會在200公尺蝶式帶回銀牌，今年7月將出征在德國舉辦的世大運。他喊話，希望能拿下台灣在世大運首面游泳金牌。

教練黃智勇表示，6月將出國移地訓練。他提到，王冠閎因近期腳傷，訓練以自由式為主，未來2個月將重心移往蝶式，目標世大運200蝶至少有獎牌入袋，「金牌是我們所期待的」。（編輯：管中維）1140427

#台灣師範大學
#全大運
#王冠閎
#金牌
#世大運
#奧運
#全國大專校院
#準決賽
王冠閎
全大運4/27長榮大學登場 10名奧運國手獻技國訓新建標準游泳館 王冠閎光看簡報就想下水游
世大運
台灣男排備戰世大運 參加連莊盃培養默契
成都世大運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台灣男排備戰世大運 參加連莊盃培養默契
66
更多編輯台推薦新聞：