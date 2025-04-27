王冠閎全大運帶傷100蝶摘金 世大運拚台灣游泳首金

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（中央社記者黃巧雯高雄27日電）「台灣蝶王」王冠閎日前扭傷腳踝，擔心全大運無法出賽，所幸恢復狀況不錯，他今天在100公尺蝶式以52秒13摘金，僅差0.1秒就平全國紀錄。他說，後續拚台灣首面世大運游泳金牌。

王冠閎去年第2度叩關奧運，巴黎奧運男子200公尺蝶式準決賽游出1分55秒07，名列分組第5、總排名第11，儘管無緣決賽，但已是台灣泳將在奧運的最佳名次。

114年全國大專校院運動會今天在高雄市立國際游泳池展開男子100公尺蝶式決賽，代表台灣師範大學的王冠閎游出52秒13，完成5連霸，距離自己在2年前在全大運締造的全國紀錄52秒03，僅差0.1秒的些微差距。

王冠閎接受媒體聯訪時表示，今年初訓練狀況還不錯，但在2月中扭傷左腳踝後，1個多月沒辦法正常訓練。他坦言，曾擔心全大運是否能出賽，一度考慮請假或貼肌貼，所幸賽前一週腳恢復狀態不錯，在與團隊討論後，「決定全大運就下去游游看，真的不行就再請假。」

王冠閎坦言，儘管今天腳還是會疼痛，但能游出上述成績，他認為，之前赴國外高原訓練3週是關鍵。

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王冠閎上屆成都世界大學運動會在200公尺蝶式帶回銀牌，今年7月將出征在德國舉辦的世大運。他喊話，希望能拿下台灣在世大運首面游泳金牌。

教練黃智勇表示，6月將出國移地訓練。他提到，王冠閎因近期腳傷，訓練以自由式為主，未來2個月將重心移往蝶式，目標世大運200蝶至少有獎牌入袋，「金牌是我們所期待的」。（編輯：管中維）1140427