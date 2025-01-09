王冠閎預告過年首次發紅包 下半年拚世大運全運會

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）距離農曆春節僅剩不到3週，即將滿23歲的「台灣蝶王」王冠閎今天除了預告今年將首次發紅包給父母外，也分享年度參賽計劃，預計瞄準下半年的世大運和全運會。

王冠閎去年第二度叩關五環殿堂，在巴黎奧運男子200公尺蝶式準決賽游出1分55秒07，總排名第11，雖無緣晉級決賽，但已是台灣泳將在奧運的最佳名次。

王冠閎今天出席教育部體育署與台灣大學舉辦「運動防護特約服務醫療院所簽約儀式記者會暨運動防護輔導中心成果發表會」接受聯訪時表示，這項計畫有助於他在訓練後疲勞恢復或運動傷害處置，讓他在高強度訓練及比賽中保持最佳狀態，並奠定良好穩固的基礎。

王冠閎表示，目前仍持續規律訓練，預計過年後將出國移地訓練，考量若有傷痛方便隨時回台灣處理，地點應該會鎖定亞洲地區。

談到過年計劃，王冠閎表示，今年和以往一樣都會放長假，「因為教練認為陪伴家人很重要。」

王冠閎即將在1月23日滿23歲，以往過年都是負責領紅包的他，今年將首度發紅包，他透露，日前才剛和媽媽聊到過年可以領紅包，「媽媽說我應該可以開始包紅包了，我就說真的嗎？」

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王冠閎指出，預計至少準備4份紅包，除了父母外，還將發給奶奶等長輩。

談到年度參賽計劃，王冠閎透露，除了上半年全國大專校院運動會外，今年主要鎖定下半年的世界大學運動會和全國運動會。（編輯：李亨山）1140109