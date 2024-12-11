本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
成都世大運
新聞專題
成都世大運1/153
首頁 / 運動

台北馬拉松12/15登場 周鴻宇拚世大運半馬參賽標準

2024/12/11 16:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）一年一度的台北馬拉松將於12月15日開跑，就讀台師大碩士3年級的長跑好手周鴻宇今天在出席運動品牌活動時透露，希望能藉由台北馬達標明年德國世大運的半馬成績。

2023年成都世界大學運動會，台灣代表隊締造10金17銀19銅的境外史上最佳成績，其中在田徑運動拿下1金2銀2銅。

目前就讀台師大體育與運動科學研究所的周鴻宇，個人半馬最佳成績是1小時7分10秒，而想要取得明年德國世大運的參賽門票，至少得跑進1小時6分30秒。

周鴻宇在接受中央社訪問時表示，因為在學校大多參賽項目仍以場內賽事為主，「像半馬、全馬都是我自己想要多練的部分，目前規劃到明年6月底前有3場半馬的國際賽事，希望能盡快達到世大運參賽標準。」

周鴻宇強調，自己的年紀已是最後一次能參加世大運了，「所以今年訓練量特別紮實，最好就是週日的台北馬可以一次成功（達標），很想要去感受一下大學生運動會最盛大的舞台。」

除了半馬要拚世大運達標外，周鴻宇也將參加明年東京馬拉松，要獻出生涯首場全馬賽事。他笑說：「東京馬我給自己訂了3個標準，高標就是跑進2小時20分內，中等標準就是打破高雄市跑者最佳的2小時24分，低標就是2小時30分完賽。」

周鴻宇今天出席運動品牌的新鞋發表會，並帶領一群跑者直接上路體驗，他表示，這雙鞋的彈性係數大升級，讓跑者能輕鬆感受到回彈腳感，跑起來也會更輕鬆。（編輯：張雅淨）1131211

成都世大運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
世大運韻律體操當班底 桃園市挑戰全運會摘3金
106
更多編輯台推薦新聞：