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台灣男排備戰世大運 參加連莊盃培養默契

2025/4/21 17:24
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（中央社記者陳容琛台北21日電）以台灣世大運男排隊為主體「龍邁建設」，將參加下週登場的連莊盃排球賽，隊長張祐晨表示，希望磨練彼此默契，並在世大運為台灣打出好成績。

第4屆台中連莊盃國際排球邀請賽將於4月30日至5月4日在台灣體大登場，除了連莊男排、龍邁建設等地主球隊外，還吸引韓國、柬埔寨、馬來西亞、印尼及泰國等職業聯賽球隊參加，尤其韓國還派出冠軍勁旅現代資本天行者，而上一屆冠軍得主柬埔寨Visakha男排隊也再度來台尋求衛冕。

其中，以世大運男排為主體的龍邁建設，這次帶著挑戰者心態參加連莊盃，不僅期許建立默契，同時要把細膩度、技巧打出來。隊長張祐晨今天出席開賽記者會接受媒體聯訪時表示，「雖然我們身材不如其他球隊，但我覺得彼此互相信任，才能有好的發揮。」

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積極備戰7月在德國舉行的世界大學運動會，張祐晨指出，在訓練時間有限情況下，目前規劃連莊盃結束後，接著前往日本征戰亞洲男子排球冠軍聯賽，6月則參加挑戰者盃，「相信我們都有很好能力，只要給予彼此信心、不要怯場，其實蠻有機會的。」

屆時世大運與巴西、葡萄牙及澳洲同組，張祐晨認為，雖然受到關注度高，伴隨而來的壓力也比較大，不過他希望隊友能把這股壓力轉換為動力，在場上盡力為台灣打出好成績，目標從分組賽出線、力拚8強。（編輯：李亨山）1140421

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