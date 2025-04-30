丁華恬獲世大運資格吃定心丸 全大運全能摘金

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（中央社記者黃巧雯台南30日電）輔仁大學丁華恬儘管曾因找不到感覺，得調降動作難度，只求世大運選拔順利，在取得國手資格後，讓她鬆一口氣，今天全大運競技體操女子個人全能決賽更能放開來比，並拿下金牌。

在台南舉行114年全國大專校院運動會，今天展開競技體操個人全能決賽，女子組尋求衛冕的丁華恬以50.732分完成3連霸，而國北教大賴品儒以49.299分獲得銀牌，銅牌則由來自國立體大的林宜蓁以47.865分拿下。

由於日前全大運競技體操成隊競賽攸關世大運資格，丁華恬指導教練蔡恆政接受媒體聯訪時表示，這段時間準備過程很累人，因丁華恬先前狀況不佳，因此有特別調降動作難度，甚至搬出國中就會做的動作，力求動作做得漂亮以及選拔順利。

丁華恬坦言，先前因感覺有點跑掉必須重練，但考量時間有限，「我滿快接受要降難度這件事，但對於自己怎麼會忘掉那些感覺，真的會很挫折。」

丁華恬表示，首日比賽時滿緊張，因為同場競技的選手可以做差不多難度的動作，「如果我沒做好，可能今天選上就不是我」，她透露，在拿到世大運資格、完成此行最重要任務後，個人全能決賽就放開來比。

至於賴品儒未能取得世大運資格，但今天在個人全能摘銀，教練鄭焜杰也為愛徒感到可惜，他提到，「如果選拔那天是這個分數，就能選上。」

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賴品儒坦言，世大運選拔失利後儘管很傷心，但因後續還有比賽，必須堅持下去，她表示，今天比賽節奏相對較慢，比較多時間調整呼吸，在獲得銀牌後，將有更有信心面對6月亞錦賽。

男子個人全能決賽同樣在上午落幕，前3名分別為輔大莊佳龍77.425分、國北教大林冠儀75.425分、國立體大宋孝恆66.925分。（編輯：陳政偉）1140430