卓榮泰訪視國訓中心 勉勵世大運代表隊為國爭光

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）2025年夏季世界大學運動會7月16日在德國舉行，行政院長卓榮泰及高雄市長陳其邁等人今天前往國家運動訓練中心訪視代表隊，卓榮泰勉勵選手發揮最好戰力、拿出實力，為國爭光。

2025年夏季世界大學運動會7月16日在德國萊茵魯爾舉行，卓榮泰、陳其邁今天前往國家運動訓練中心訪視世大運代表隊訓練與後勤整備情形，實地了解各項運動比賽形式，並關心擊劍、跆拳道、柔道及田徑隊的備戰狀況。

卓榮泰致詞表示，看到選手們的辛苦訓練，就是為了可以在場上更快、更高、更遠，他很能體會大家的精神，因為也希望政府進步得更快、所有數字可以更高，發展也能走得更遠。

卓榮泰表示，總統賴清德預計7月11日替選手授旗，加油打氣，希望選手們能在比賽發揮最好戰力、拿出實力，並預祝旗開得勝、為國爭光。

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他還說，運動部將於9月9日正式成立，持續提升台灣體育競技水準，擴大選手參與國際賽事的機會；未來也將積極爭取在國內舉辦更多國際性賽事，廣邀世界各地優秀運動員來台參與，促進體育交流，展現台灣實力。

此次世大運比照亞奧運規格，設置中繼站及膳食公寓，政府將提供完善後勤支援，包含交通接駁規劃、專業廚師餐飲服務與生活起居照顧，協助選手迅速適應當地環境。卓榮泰也提醒選手注意補充水分、照顧身體，並期盼代表隊勇奪佳績。（編輯：黃名璽）1140704

行政院長卓榮泰（前右3）4日在高雄市長陳其邁（前右4）陪同下，前往高雄國家運動訓練中心視察備戰2025世大運田徑隊訓練情形。中央社記者董俊志攝 114年7月4日

行政院長卓榮泰（前右3）4日南下至高雄國家運動訓練中心了解2025世大運田徑隊備戰情形，替選手加油打氣。中央社記者董俊志攝 114年7月4日