瓊斯盃台灣女籃全員得分打爆泰國 目標世大運奪牌

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（中央社記者陳容琛台北5日電）台灣世大運女籃培訓隊今天在雙北瓊斯盃國際籃球邀請賽全員皆有留下得分紀錄，終場以100比41痛宰泰國隊，總教練林紀妏認為團隊狀況漸入佳境，目標在世大運奪牌。

台灣世大運女籃今天在瓊斯盃迎戰泰國，雖然首節打完僅手握4分領先，不過在第2節祭出高壓防守，單節僅讓對手拿下1分情況下，幫助台灣世大運女籃提前奠定勝基，搭配全員皆有得分，終場轟破百分以59分之差擊敗泰國隊。

總教練林紀妏賽後接受媒體聯訪時表示，這批世大運女籃以年輕球員為主體，因此賽前會議特別提醒球員從防守做起，尤其第2節順利抓到泰國隊節奏，一舉鎖定戰果，「球員也照著我們教練團想要的東西執行，壓制對手得分，並將防守轉換為快攻，打出團隊籃球，為她們感到驕傲。」

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隨著德國萊茵魯爾世界大學運動會逐漸逼近，林紀妏認為目前團隊磨合狀況漸入佳境，目標幫助台灣女籃站上世大運的頒獎台，「不會是空口說白話，我們每天都很努力，希望屆時能展現我們訓練的成果。」

此役台灣世大運女籃後衛黃巧鈞掃除前幾場手感不佳的陰霾，單場飆進4記三分球、貢獻全隊最高14分。她指出這次世大運算是生涯首度代表台灣征戰國際賽，難免會有緊張情緒，所幸在隊友不斷的鼓勵下，仍在空檔勇於出手，「愈去想反而更投不進，所以這場比賽沒有想太多。」（編輯：張銘坤）1140705