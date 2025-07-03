瓊斯盃台灣女籃不敵世大運女籃 陳薇安：虛心檢討

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（中央社記者陳容琛台北3日電）以亞洲盃國家隊為主體的台灣女籃，今天在瓊斯盃爆冷，以62比65不敵台灣世大運女籃培訓隊。旅外球星陳薇安賽後表示，虛心檢討，並稱讚「學妹打得很棒」。

由陳晏宇、陳薇安及彭詩晴等旅外球星領軍的台灣女籃，利用這次雙北瓊斯盃國際籃球邀請賽做最後調整，目標鎖定重返亞洲盃一級賽場。沒想到今天面對世大運女籃培訓隊遭遇挑戰，一度落後達23分，下半場急起直追，仍無緣逆轉頹勢，終場以3分之差落敗。

此役攻下11分的陳薇安，賽後接受媒體聯訪時僅表示虛心檢討，並提到目前團隊仍在適應總教練調度，尤其防守端出現很大的問題，加上開賽有比較慢熱的狀況，「回去再看影片檢討，但這場學妹們真的打得很棒。」

本場台灣女籃全場投籃命中率不到25%，成為落敗一大主因；總教練歐森（Michael Olson）則透露，球員們在下半場很努力追分，因此仍給予鼓勵，「也要稱讚世大運培訓隊打得很拚。」

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此役台灣女籃讓歸化潛在人選庫克斯（Sidney Cooks）、主控彭曉彤及射手黃鈴娟輪休，歐森解釋，評估這場比賽的12人名單有機會贏球，「就算有些主力沒打，但不能當作輸球的理由。」

世大運女籃靠著林佳蓉攻下全場最高15分，搭配王玥媞挹注11分、游沁樺繳出全能表現，如願上演逆襲。總教練林紀妏表示，相信這批孩子都很努力為團隊付出，「投不進就是一直鼓勵她們，調整當下狀況。」（編輯：吳素柔）1140703