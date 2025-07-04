主控彭曉彤第4節發威 瓊斯盃台灣女籃擊敗泰國

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（中央社記者陳容琛台北4日電）靠著主控彭曉彤在第4節攻下6分，台灣女籃今天在雙北瓊斯盃國際籃球邀請賽，擋住泰國隊反撲，終場以80比64獲勝；彭曉彤認為，關鍵是專注在自己身上，以防守帶動進攻。

以亞洲盃國家隊為主體的台灣女籃，昨天在瓊斯盃爆冷敗給學妹世大運培訓隊；今天迎戰泰國隊一度手握19分領先，沒想到第3節台灣女籃慢熱老毛病再度發生，導致被追到僅剩4分差，甚至差點遭到逆轉，所幸第4節主控彭曉彤挺身而出，才幫助球隊鎖定戰果。

此役旅外球星彭曉彤繳出12分、5籃板、6助攻的全能數據，搭配歸化潛在人選庫克斯（Sidney Cooks）貢獻24分、8籃板，加上「小丁」林育庭挹注12分，成為台灣女籃的致勝關鍵。

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彭曉彤賽後接受媒體聯訪時透露，歷經亞洲盃第2級東亞區資格賽的勝利後，團隊專注度有點跑掉，並提到昨天學妹給予很好的教訓；身為主控的她，就是想辦法讓所有人的專注力回到自己身上，以防守帶動進攻，「下半場慢熱的問題還是存在，很期待明天對上韓國的比賽。」

目標尋求重返亞洲盃一級，彭曉彤提到，有機會在二級舞台與泰國正面交鋒，因此這場勝利很重要；不過，屆時台灣女籃將沒有庫克斯的助拳，彭曉彤認為打法必須有點變化，不能太過依賴庫克斯的禁區發揮，「但起碼有先跨出第一步了。」（編輯：吳素柔）1140704