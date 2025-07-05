瓊斯盃台灣女籃被韓國轟垮 防守溝通問題待解

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（中央社記者陳容琛台北5日電）台灣女籃今天在雙北瓊斯盃國際籃球邀請賽，擋不住韓國隊的外線砲火，終場以62比92慘敗。當家射手黃鈴娟點出團隊防守溝通有問題，「做不好就繼續練習。」

以亞洲盃國家隊為主體的台灣女籃，今天在瓊斯盃迎戰韓國隊，沒想到即便潛在歸化球員庫克斯（Sidney Cooks）助拳下，台灣女籃仍無法有效壓制韓國隊攻勢，一開賽就陷入落後，甚至全場被對手以超過50%外線命中率，飆進17記三分球，終場以30分之差吞下難堪1敗。

此役台灣女籃靠著庫克斯攻下17分、6籃板撐場，當家射手黃鈴娟則挹注10分，不過三分球7投僅1中，而旅外球星陳晏宇、彭詩晴皆拿下8分。

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總教練歐森（Michael Olson）賽後接受媒體聯訪時表示，希望球員能夠加強三分球的防守，提升投籃命中率，同時勉勵球員保持正向，不要沉浸在輸球情緒當中，希望明天最後1場比賽面對日本，能夠扭轉士氣，「我相信她們都做得到，只是可能連續出賽比較疲勞，回去再好好練習。」

黃鈴娟則點出，團隊防守出現很大問題，接下來只能針對不足之處持續練習，才有辦法銜接亞洲盃賽事，進而完成重返一級舞台的目標，「我們的防守端比較被動，溝通上也有問題，唯一方法是不斷從練習模擬比賽，做不好就繼續練。」（編輯：吳素柔）1140705