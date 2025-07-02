台灣女籃瓊斯盃首戰宰菲律賓 返亞洲盃一級添信心

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（中央社記者陳容琛台北2日電）台灣女籃今天在瓊斯盃首戰面對菲律賓，靠著潛在歸化人選庫克斯攻下17分、11籃板，搭配林文佑挹注14分，終場以85比59獲勝，林文佑賽後喊話亞洲盃重返一級。

第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事今天在台北和平籃球館登場，以亞洲盃國家隊為主體的台灣女籃，首戰面對實力不俗的菲律賓，雖然上半場打完僅以5分領先，不過易籃後打爆對手，瞬間擴大分差，終場以超過20分之差擊敗菲律賓，漂亮搶下瓊斯盃首勝。

台灣女籃主力林文佑賽後接受媒體聯訪表示，這場勝利很有意義，因為台灣女籃掉到亞洲盃二級，而菲律賓是一級球隊，代表台灣女籃是有一級水準，「所以今年亞洲盃一定要把台灣帶回一級，甚至證明我們是排名在前面的球隊。」

此役台灣女籃潛在歸化人選庫克斯（Sidney Cooks）攻下全隊最高17分，外帶11籃板，總教練歐森（Michael Olson）提到，任何新球員融入球隊都需要一些時間，不過他評價庫克斯是很棒的得分、籃板手，幫助球隊進攻武器多元化，讓台灣女籃變得更具宰制力。

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首度身披台灣隊戰袍正式亮相的庫克斯表示，可能因為在主場作戰的關係，上半場所有人表現得有點緊張，但隨著比賽進行漸入佳境，「下半場我們展現真正實力，找到節奏後就順利拿下勝利。」

台灣女籃主力林文佑指出，這次找來庫克斯助拳的想法是好的，畢竟台灣沒有這樣條件的選手，因此對團隊是正面影響。即使中華民國籃球協會尚未確定歸化球員的後續規劃，但林文佑認為有相關討論是好事。（編輯：張雅淨）1140702