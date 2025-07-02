台灣世大運女籃瓊斯盃首戰不敵韓國 教練仍給肯定

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（中央社記者陳容琛台北2日電）台灣世大運女籃培訓隊今天在瓊斯盃首戰以74比95不敵韓國隊，不過當家射手林佳蓉貢獻全隊最高17分，成為一大亮點，總教練林紀妏仍肯定團隊表現。

第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事今天在台北和平籃球館點燃戰火，其中台灣世大運培訓隊首戰面對韓國，展現十足拚勁，不僅上半場緊咬比分，甚至在第3節一度追到僅剩3分差，可惜接下來進攻端當機，導致分差瞬間擴大，終場以超過20分差吞敗。

世大運培訓隊總教練林紀妏賽後接受媒體聯訪表示，仍肯定球員們的表現，尤其確實執行以防守帶動進攻，一度有限制韓國進攻端發揮，不過在經驗值不如對手的情況下，還是遭逆轉，「這是年輕球員要上的一堂課，進攻端需要領導者跳出來，幫助球隊從落後打到領先。」

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林紀妏指出，不管是此役飆進3記三分球、貢獻全隊最高17分的林佳蓉，或是陣中當家中鋒蕭豫玟，期待所有球員適時挺身而出，並希望透過這次瓊斯盃機會，讓團隊表現愈來愈穩定，同時將磨合經驗帶到今年7月舉行的德國萊茵魯爾世界大學運動會舞台。

首度踏上瓊斯盃賽場，蕭豫玟表示相當期待，因為能與不同國家好手切磋，從中檢視自己，尤其她在本場發現具有美國女子職籃WNBA資歷的韓國中鋒朴智修會在場上一直觀察隊友跑動，「這點是我可以學習的地方。」（編輯：張雅淨）1140702