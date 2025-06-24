瓊斯盃籃賽女子組7/2燃戰火 備戰亞洲盃、世大運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北24日電）2025威廉瓊斯盃籃球邀請賽將於7月2日由女子組在和平籃球館率先點燃戰火，地主分為台灣隊和世大運培訓隊，各自為了亞洲盃和德國世大運提前準備。

今年的瓊斯盃籃球賽，分在台北市、新北市開打，女子組賽事從7月2日到6日在和平籃球館開打，共計有台灣隊、世大運培訓隊、日本隊、韓國、菲律賓、泰國。

除了日本隊是國家二隊以外，其餘3支外國球隊都是國家隊來參賽，同樣為了亞洲盃做準備。

接著男子組於7月12日到20日在新北市新莊體育館登場，共計有台灣藍、台灣白、日本、菲律賓、馬來西亞、巴林、澳洲聯隊、阿聯、卡達等隊伍參賽。

率先登場的女子組看點十足，以亞洲盃為目標的台灣隊，由旅外好手彭詩晴、林育庭等球員領軍，並加入測試歸化的庫克斯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

世大運培訓隊則加入就讀美國大學籃球（NCAA）D1的台美混血球員洪蓓文（Belle Bramer）。

彭詩晴在接受媒體訪問時表示，「不論是遇到哪一個國家，我們都會打出最佳水準，希望能在自己的家鄉打出好成績，也能為立刻到來的亞洲盃做好準備。」（編輯：張銘坤）1140624