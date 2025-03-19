籃協與賀氏兄弟互動良好 有意爭取征戰亞洲盃

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（中央社記者陳容琛台北19日電）台美混血「賀氏兄弟」賀丹、賀博今年確定將返台征戰瓊斯盃，中華籃協今天表示，雙方一直保持良好互動，甚至有計劃爭取「賀氏兄弟」打亞洲盃。

中華民國籃球協會副秘書長張承中今天接受媒體聯訪時表示，一直與「賀氏兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）保持良好互動，也很開心兩人願意在今年7月身披台灣男籃球衣踏上瓊斯盃國際籃球邀請賽的舞台，尤其賀博婉拒美國男籃U19代表隊機會，「尊重他們決定。」

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張承中指出，「賀氏兄弟」除了年輕外，而且會打球、能讀書，未來有計畫爭取兩人代表台灣前進亞洲盃，並打趣表示「賀氏兄弟」已經有接電話，不用給他們太多壓力，目前一步一步來，「我想平時父母應該會跟孩子討論，之前我們也有聊到這件事，包含跟台灣之間連結等。」

值得一提的是，前美國職籃NBA灌籃大賽冠軍得主萊德（Isaiah Rider Jr.）的兒子萊德四世（Isaiah Rider IV）也傳出有意申請台灣護照，未來身披台灣隊戰袍。張承中則強調，一定會找時間與對方聯絡，但可能得先研究法規等相關問題，不過站在籃協立場絕對是全力促成。（編輯：陳清芳）1140319