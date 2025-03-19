台灣男籃宰關島不鬆懈 目標外卡戰全勝前進亞洲盃

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（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣男籃今天在亞洲盃資格賽的外卡賽首戰以113比73痛宰關島開出紅盤，攻下全場最高23分的阿巴西認為，心態不能鬆懈，接下來專注對泰國取勝。

亞洲盃資格賽的外卡賽今天起至21日在台北市立大學天母體育館登場，具備主場優勢的台灣男籃率先迎戰關島，在6人得分達到雙位數情況下，尤其阿巴西攻下全場最高23分，最後以113比73輕鬆取勝，接著將在21日面對泰國，目標兩場皆取勝前進亞洲盃會內賽。

上陣不到20分鐘卻繳出全場最高得分，阿巴西賽後接受媒體聯訪時表示，很開心贏下很重要的比賽，雖然分差比較多，但心態上絕對不能鬆懈，專心備戰對上泰國的比賽。

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台灣隊主控陳盈駿、前鋒胡瓏貿也都提到，即便雙方差距很大，但更看重球隊展現的內容，尤其中間一度攻防兩端沒有到位，甚至防守有點鬆懈，讓教練有些情緒，因此將利用明天做足功課，專注修正細節、加強執行力。

台灣隊外籍總教練圖齊（Gianluca Tucci）透露，關島的陣地戰很優秀，因此賽前不斷提醒球員做到轉換快攻，並點出致勝關鍵是保持身體對抗、衝搶進攻籃板，「此役深深感受到球員在場上的動力，同時感謝球迷的加油聲，整支團隊不僅有後勤跟球員，我們還有一場比賽，期待保持專注、把握每個球權。」（編輯：張雅淨）1140319