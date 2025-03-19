加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
強烈冷氣團影響至明天清晨 新竹苗栗防6度以下低溫
首頁 / 運動

台灣男籃亞洲盃資格賽轟破百分 外卡賽首戰宰關島

2025/3/19 20:54（3/19 21:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
亞洲盃資格賽的外卡賽19日起在台北市立大學天母體育館登場，台灣男籃首戰靠著阿巴西（圖）攻下全場最高23分，最終以113比73順利擊敗關島。（FIBA提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月19日
亞洲盃資格賽的外卡賽19日起在台北市立大學天母體育館登場，台灣男籃首戰靠著阿巴西（圖）攻下全場最高23分，最終以113比73順利擊敗關島。（FIBA提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣男籃今天靠著阿巴西攻下全場最高23分，搭配高柏鎧挹注「雙10」，在亞洲盃資格賽的外卡賽首戰以113比73痛宰關島，有望取得亞洲盃會內賽門票。

亞洲盃資格賽的外卡賽今天起至21日在台北市立大學天母體育館登場，具備主場優勢的台灣男籃今天率先對上關島，目標取得會內賽門票，此役排出旅外的陳盈駿、林庭謙搭配盧峻翔、胡瓏貿及歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）的先發陣容。

在關島主力蓋洛威（Jonathan Galloway）未隨隊來台的情況下，「新台灣人」高柏鎧首節即頻頻肆虐對手禁區，單節5投5中，貢獻12分、7籃板，差點就達成「雙10」，並幫助球隊手握雙位數領先，搭配次節馬建豪、阿巴西及盧峻翔也加入搶分行列，讓台灣隊帶著16分領先進入中場休息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

易籃後，台灣隊手感持續加溫，林庭謙、盧峻翔輪番在外線開砲，團隊單節狂轟37分，加上有效限制對手攻勢，瞬間將分差擴大，早早奠定勝基。最後台灣隊轟破百分以113比73痛宰關島，在亞洲盃資格賽的外卡賽首戰開紅盤，晉級亞洲盃會內賽的機會濃。

此役台灣隊共有6人得分達到雙位數，其中阿巴西攻下全場最高23分，高柏鎧則挹注「雙10」15分、13籃板，而主控陳盈駿飆進3記三分球，貢獻11分外帶6助攻。（編輯：張雅淨）1140319

#台灣隊
#林庭謙
#阿巴西
#陳盈駿
#盧峻翔
#台灣男籃
#高柏鎧
#亞洲盃資格賽
#高柏鎧
高柏鎧
亞洲盃資格賽林信寬砍21分 台灣男籃宰香港亞洲盃男籃資格賽 台灣睽違9年擊敗菲律賓[影]
盧峻翔
讀秒階段要命3失誤 領航猿EASL遭逆轉獲亞軍EASL領航猿擊退琉球黃金國王 闖進冠軍賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：