台灣男籃亞洲盃資格賽轟破百分 外卡賽首戰宰關島

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣男籃今天靠著阿巴西攻下全場最高23分，搭配高柏鎧挹注「雙10」，在亞洲盃資格賽的外卡賽首戰以113比73痛宰關島，有望取得亞洲盃會內賽門票。

亞洲盃資格賽的外卡賽今天起至21日在台北市立大學天母體育館登場，具備主場優勢的台灣男籃今天率先對上關島，目標取得會內賽門票，此役排出旅外的陳盈駿、林庭謙搭配盧峻翔、胡瓏貿及歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）的先發陣容。

在關島主力蓋洛威（Jonathan Galloway）未隨隊來台的情況下，「新台灣人」高柏鎧首節即頻頻肆虐對手禁區，單節5投5中，貢獻12分、7籃板，差點就達成「雙10」，並幫助球隊手握雙位數領先，搭配次節馬建豪、阿巴西及盧峻翔也加入搶分行列，讓台灣隊帶著16分領先進入中場休息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

易籃後，台灣隊手感持續加溫，林庭謙、盧峻翔輪番在外線開砲，團隊單節狂轟37分，加上有效限制對手攻勢，瞬間將分差擴大，早早奠定勝基。最後台灣隊轟破百分以113比73痛宰關島，在亞洲盃資格賽的外卡賽首戰開紅盤，晉級亞洲盃會內賽的機會濃。

此役台灣隊共有6人得分達到雙位數，其中阿巴西攻下全場最高23分，高柏鎧則挹注「雙10」15分、13籃板，而主控陳盈駿飆進3記三分球，貢獻11分外帶6助攻。（編輯：張雅淨）1140319