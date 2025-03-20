亞洲盃男籃資格附加賽 關島擊敗泰國保晉級生機

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（中央社記者黎建忠台北20日電）亞洲盃男籃資格賽第二階段附加賽今天進行關島和泰國之戰，連2天出賽的關島，靠著4人得分達雙位數，終場以89比81擊敗泰國；台灣男籃明天只要擊敗泰國就能取得亞洲盃資格。

亞洲盃男籃資格賽第二階段附加賽共6隊參賽、分為兩區，各區打完循環賽前2名取得亞洲盃資格；台灣和關島、泰國分在同一區，昨天已經先以40分大勝關島。

今天台灣男籃輪空，關島則是背靠背出賽泰國，開賽之出泰國靠著後衛利許（Frederick lee jones Lish）多次切入得手，短暫取得13比6的領先，但隨後泰國命中率直線下滑，讓關島首節結束反以22比21超前。

後3節泰國只能靠著零星的砲火取分，反觀占有身材優勢的關島，穩穩打陣地戰，加上三分球命中率不差，逐漸將比分拉開，最多領先超過20分以上。

終場前2分12秒，關島還以14分領先，結果泰國拉出一波10比0攻勢嚇出關島一身冷汗，最終關島還是靠著穩健的6罰全中留下勝利。

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關島全隊三分球32投11中，命中率達34.38%，以克魯茲（Jericho Cruz）的21分最高，羅斯（Earnest Ross）挹注19分。

泰國雖有5人得分達雙位數，其中利許拿下全隊最高的20分，但團隊三分球35投僅8中，命中率僅22.8%是落敗主因。（編輯：陳政偉）1140320