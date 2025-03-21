台灣男籃前進亞洲盃 隊長劉錚願再披國家隊戰袍

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（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣男籃今天確定搶下亞洲盃會內賽門票，隊長劉錚感性表示，參與國際賽的機會不容易，因此努力克服傷勢上陣，並提到亞洲盃有意願再披國家隊戰袍。

在台北市立大學天母體育館舉行的亞洲盃資格賽外卡賽，具備地主優勢的台灣隊首戰以40分之差力退關島，今天再以122比60痛宰泰國，在外卡賽以全勝之姿強勢晉級亞洲盃會內賽，台灣男籃總領隊李忠恕也隨即頒發新台幣100萬元獎金鼓勵。

令人感動的是，隊長劉錚日前不慎踩到裁判的腳、導致左腳踝扭傷，但他在最短時間內克服傷勢，持續在場上奮戰，扮演球隊定心丸角色。劉錚賽後接受媒體聯訪時表示，內心覺得很感謝，尤其參與國際賽的機會不容易，因此抓緊時間恢復，想要盡快回到球場上。

台灣男籃幾乎無役不與的劉錚，這次完整參與亞洲盃資格賽，並見證阿巴西、盧峻翔、馬建豪及林庭謙等新生代逐漸崛起。

他笑說，這就是換血的過程，如同當初「野獸」林志傑帶著自己前進，「感覺他們充滿活力，怎麼跑都不會累，我覺得目前朝著好的方向，希望大家繼續支持這些球員。」

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劉錚指出，歷經幾個階段的磨合，所有球員從不太熟悉彼此，到逐漸了解教練的體系，並提到大家都為了團隊全力以赴，希望帶著這股氣勢持續贏下去，同時率先表態，「如果8月（亞洲盃）有徵召我的話，只要不影響規劃前提下，我一定會參加。」

台灣隊外籍總教練圖齊（Gianluca Tucci）則提到，從去年瓊斯盃帶隊開始，不斷灌輸球員「自己比想像中還要好」，並利用時間讓球員知道教練想要的東西，「前進亞洲盃達成第1個目標，這是不可思議的旅程，我對每名選手感到驕傲。」（編輯：陳政偉）1140321