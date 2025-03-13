未放行謝宗融參加亞洲盃 獵鷹：安排積極治療

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）職籃PLG台鋼獵鷹6日向籃協表達，謝宗融因傷無法參加亞洲盃外卡賽，但後續仍代表獵鷹出賽2場，引發討論，球團今天除了說明謝宗融傷勢，並透露已計劃在3月中後安排更積極治療。

2025年亞洲盃資格賽第2輪外卡賽將於3月19日至21日在台北市立大學天母校區體育館舉行，台灣男籃將以地主身分迎戰關島隊與泰國隊，爭取最後2名亞洲盃參賽資格。

中華民國籃球協會昨天公布台灣男籃16人名單，由於台灣職籃P.LEAGUE+獵鷹已在6日表達謝宗融因傷無法參戰，因此未入列，但其實在謝宗融在3月8、9日PLG例行賽仍有出賽，甚至9日對戰高雄鋼鐵人一役上場近30分鐘，拿下17分。

獵鷹今天發布聲明強調，球團始終全力支持台灣隊，並對於獵鷹球員能夠有機會代表國家出賽深感自豪，但因謝宗融在2月賽事結束後出現右腳踝不適的情況，日前已前往醫院接受進一步檢查與治療。

獵鷹指出，謝宗融傷勢目前在可控制範圍內，但球團基於保護球員職業生涯的考量，在每場比賽前都會由防護團隊評估他的身體狀況，以決定當日是否能夠上場。

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獵鷹表示，在收到台灣隊外卡徵召後，謝宗融第一時間即表達願意參賽，球員的身體狀況及是否能夠負荷此次徵召，全權交由球團評估與決定。

對於謝宗融入選台灣隊名單，獵鷹表達感到榮幸，但日前已計劃在3月15日比賽結束後，利用下一場例行賽前的空檔，安排更積極治療，以利備戰後續賽事，在審慎評估後，球團在3月6日正式發函籃協，婉拒此次台灣隊的徵召，期待所有旗下球員未來都能夠在健康無虞的情況下，為國效力。（編輯：李亨山）1140313