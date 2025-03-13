加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴總統：因應中國滲透與間諜威脅 恢復軍事審判制度
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG1/300
首頁 / 運動

未放行謝宗融參加亞洲盃 獵鷹：安排積極治療

2025/3/13 12:54（3/13 13:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
職籃PLG台鋼獵鷹6日向籃協表達，謝宗融（中）因傷無法參加亞洲盃外卡賽，但後續仍代表獵鷹出賽2場，引發討論，球團13日除了說明謝宗融傷勢，並透露已計劃在3月中後安排更積極治療。
職籃PLG台鋼獵鷹6日向籃協表達，謝宗融（中）因傷無法參加亞洲盃外卡賽，但後續仍代表獵鷹出賽2場，引發討論，球團13日除了說明謝宗融傷勢，並透露已計劃在3月中後安排更積極治療。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北13日電）職籃PLG台鋼獵鷹6日向籃協表達，謝宗融因傷無法參加亞洲盃外卡賽，但後續仍代表獵鷹出賽2場，引發討論，球團今天除了說明謝宗融傷勢，並透露已計劃在3月中後安排更積極治療。

2025年亞洲盃資格賽第2輪外卡賽將於3月19日至21日在台北市立大學天母校區體育館舉行，台灣男籃將以地主身分迎戰關島隊與泰國隊，爭取最後2名亞洲盃參賽資格。

中華民國籃球協會昨天公布台灣男籃16人名單，由於台灣職籃P.LEAGUE+獵鷹已在6日表達謝宗融因傷無法參戰，因此未入列，但其實在謝宗融在3月8、9日PLG例行賽仍有出賽，甚至9日對戰高雄鋼鐵人一役上場近30分鐘，拿下17分。

獵鷹今天發布聲明強調，球團始終全力支持台灣隊，並對於獵鷹球員能夠有機會代表國家出賽深感自豪，但因謝宗融在2月賽事結束後出現右腳踝不適的情況，日前已前往醫院接受進一步檢查與治療。

獵鷹指出，謝宗融傷勢目前在可控制範圍內，但球團基於保護球員職業生涯的考量，在每場比賽前都會由防護團隊評估他的身體狀況，以決定當日是否能夠上場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

獵鷹表示，在收到台灣隊外卡徵召後，謝宗融第一時間即表達願意參賽，球員的身體狀況及是否能夠負荷此次徵召，全權交由球團評估與決定。

對於謝宗融入選台灣隊名單，獵鷹表達感到榮幸，但日前已計劃在3月15日比賽結束後，利用下一場例行賽前的空檔，安排更積極治療，以利備戰後續賽事，在審慎評估後，球團在3月6日正式發函籃協，婉拒此次台灣隊的徵召，期待所有旗下球員未來都能夠在健康無虞的情況下，為國效力。（編輯：李亨山）1140313

#PLG
#台鋼獵鷹
#台灣隊
#謝宗融
#亞洲盃
#籃協
#台灣男籃
#亞洲盃資格賽
謝宗融
PLG獵鷹多點開花痛宰鋼鐵人 終止2連敗PLG謝宗融拿雙十 獵鷹輕取鋼鐵人收4連勝
PLG
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
PLG年度獎項 首度納入年度球迷
23
更多編輯台推薦新聞：