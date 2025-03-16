PLG洪楷傑砍21分 勇士賞給鋼鐵人11連敗

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（中央社記者陳容琛台北16日電）台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天靠著洋將威希攻下25分、16籃板，搭配洪楷傑挹注21分，最後以115比106成功捍衛主場，同時賞給高雄鋼鐵人11連敗。

已經確定取得季後賽門票的勇士今天在主場面對PLG墊底的鋼鐵人，首節靠著洋將威希（Jeff Withey）、沃特斯（Brandon Walters）輪番發威，手握6分領先，沒想到第2節守不住對手高砲塔洋將陶德（Isaiah Todd）、主控艾賽亞（Isaiah Briscoe）連線，反倒以5分落後進入中場休息。

易籃後，勇士「左手怪傑」洪楷傑挺身而出，加入搶分行列，單節貢獻3記三分球，加上勇士團隊防守有效限制對手攻勢，順利在第3節要回領先，第4節則靠著威希單節攻下12分的帶領下，澆熄鋼鐵人的反撲氣燄，最後勇士以9分之差取勝，並賞給鋼鐵人11連敗。

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此役攻下全隊次高21分的洪楷傑賽後接受主辦單位採訪時表示，感謝隊友給予自己機會，感覺大家狀態都找回來了，在磨合上也沒有太大問題，「希望接下來把握主場的賽事，進入季後賽才有主場優勢。」

至於一度看見止敗曙光的鋼鐵人，最後還是在客場踢館失利，未能如願走出連敗泥淖，而洋將艾賽亞則持續扮演「悲劇英雄」，狂轟全場最高37分外帶8籃板、4助攻，依舊無緣帶領球隊取勝。（編輯：陳清芳）1140316

台灣職籃P. LEAGUE+例行賽台北富邦勇士16日以115比106戰勝高雄鋼鐵人，勇士隊柏德（圖）以15分8籃板的成績，幫助球隊獲勝。中央社記者鄭清元攝 114年3月16日

台灣職籃P. LEAGUE+例行賽16日台北富邦勇士以115比106戰勝高雄鋼鐵人，鋼鐵人隊艾賽亞（中黑衣）拿下全場最高的37分，可惜最終仍落敗。中央社記者鄭清元攝 114年3月16日

台灣職籃P. LEAGUE+例行賽台北富邦勇士16日以115比106戰勝高雄鋼鐵人，勇士隊威希（右）以25分16籃板的好成績助隊獲勝。中央社記者鄭清元攝 114年3月16日