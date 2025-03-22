PLG李家慷飆生涯新高32分 領航猿鎖定例行賽龍頭

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（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著李家慷，狂飆職業生涯新高32分，搭配盧峻翔的23分，最後以117比108擊敗台北富邦勇士，確定在例行賽稱王。

近期勇奪2連勝的領航猿今天作客勇士，雙方在上半場陷入膠著，不過領航猿在易籃後火力全開，尤其李家慷單節飆進2記三分球、攻下10分，帶領團隊在第3節轟進35分，一舉擴大領先優勢，即便勇士在第4節展開反撲，但隨著伯朗（Alec Brown）、李家慷輪番飆進外線，領航猿如願摘下勝利。

此役李家慷繳出生涯代表作，不僅飆進6記三分球，還攻下職業生涯新高32分，幫助領航猿鎖定例行賽龍頭寶座。李家慷在賽後接受媒體聯訪時表示，前陣子狀況不是很好，因此感謝教練團、隊友的信任，不斷提醒自己保持信心，而盧峻翔也笑說，很開心李家慷打出好表現。

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領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）則提到，就算勇士一度被追近比分，自己仍沒有選擇叫暫停，因此很感謝球員奮戰到最後1秒，控制好情緒，「他們在這段期間做得很好，因為我覺得是很好學習的機會。」

針對接下來將面對PLG例行賽、季後賽及國際籃球總會（FIBA）主辦的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）等密集賽程，不過盧峻翔並不擔心自身體能狀況，「我不會放過BCL這個好機會，適時調整面對賽事。」卡米諾斯也透露，平常會關心球員身體狀況，因此將控制好球員體能。（編輯：陳政偉）1140322