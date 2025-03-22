加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG2/300
首頁 / 運動

PLG李家慷飆生涯新高32分 領航猿鎖定例行賽龍頭

2025/3/22 20:33（3/22 21:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿隊22日靠著李家慷（中）飆進職業生涯新高的32分，最後以117比108擊敗台北富邦勇士隊，摘下近期3連勝。（PLG提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月22日
台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿隊22日靠著李家慷（中）飆進職業生涯新高的32分，最後以117比108擊敗台北富邦勇士隊，摘下近期3連勝。（PLG提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著李家慷，狂飆職業生涯新高32分，搭配盧峻翔的23分，最後以117比108擊敗台北富邦勇士，確定在例行賽稱王。

近期勇奪2連勝的領航猿今天作客勇士，雙方在上半場陷入膠著，不過領航猿在易籃後火力全開，尤其李家慷單節飆進2記三分球、攻下10分，帶領團隊在第3節轟進35分，一舉擴大領先優勢，即便勇士在第4節展開反撲，但隨著伯朗（Alec Brown）、李家慷輪番飆進外線，領航猿如願摘下勝利。

此役李家慷繳出生涯代表作，不僅飆進6記三分球，還攻下職業生涯新高32分，幫助領航猿鎖定例行賽龍頭寶座。李家慷在賽後接受媒體聯訪時表示，前陣子狀況不是很好，因此感謝教練團、隊友的信任，不斷提醒自己保持信心，而盧峻翔也笑說，很開心李家慷打出好表現。

google news透過 Google News追蹤中央社

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）則提到，就算勇士一度被追近比分，自己仍沒有選擇叫暫停，因此很感謝球員奮戰到最後1秒，控制好情緒，「他們在這段期間做得很好，因為我覺得是很好學習的機會。」

針對接下來將面對PLG例行賽、季後賽及國際籃球總會（FIBA）主辦的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）等密集賽程，不過盧峻翔並不擔心自身體能狀況，「我不會放過BCL這個好機會，適時調整面對賽事。」卡米諾斯也透露，平常會關心球員身體狀況，因此將控制好球員體能。（編輯：陳政偉）1140322

#PLG
#台北富邦勇士
#李家慷
#盧峻翔
#卡米諾斯
#領航猿
李家慷
PLG李家慷繳生涯代表作 總教練拉票年度第6人PLG領航猿祭5年約綁定林正 穩固本土禁區戰力
盧峻翔
台灣男籃122比60痛宰泰國 晉級亞洲盃會內賽[影]台灣男籃亞洲盃資格賽轟破百分 外卡賽首戰宰關島
PLG
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
孫振擔任PLG勇士開球嘉賓 曝確定獲世運會門票
66
更多編輯台推薦新聞：