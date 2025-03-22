PLG李家慷繳生涯代表作 總教練拉票年度第6人

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（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天確定在例行賽稱王，板凳出發的李家慷狂飆生涯新高32分，讓總教練卡米諾斯賽後直接為他的年度第6人獎項拉票。

領航猿今天作客台北富邦勇士，靠著李家慷在第3節飆進2記三分球、攻下10分的帶領下，一舉擴大領先，並在第4節擋住勇士的反撲攻勢，最後以117比108摘下近期3連勝，同時鎖定本季PLG例行賽的龍頭寶座。

前陣子狀況不好的李家慷，又碰上腳踝不適問題，沒想到今天繳出生涯代表作，單場飆進6記三分球，還攻下職業生涯新高32分，成為領航猿奪勝的關鍵，總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後接受媒體聯訪時更打趣表示，「家慷是年度第6人最好的人選，希望大家好好選擇。」

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生涯尚未披上台灣男籃戰袍，李家慷透露，希望利用本季表現證明自己，爭取8月代表台灣前進亞洲盃，畢竟被選進台灣隊對他而言是一大肯定，「當然非常期待，其實這次培訓隊的成員也都很頂尖，所以繼續努力證明自己實力，並尊重教練團選擇。」

台灣男籃在這次的亞洲盃資格賽的外卡賽接連擊敗關島、泰國，以全勝之姿強勢取得亞洲盃會內賽門票。卡米諾斯透露，有傳訊息向台灣隊外籍總教練圖齊（Gianluca Tucci）表達恭喜之意，「前進亞洲盃對台灣籃球是很棒的事，甚至我們球員也都很想打，但被選進名單真的很不容易。」（編輯：陳政偉）1140322