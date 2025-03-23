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唐嘉鴻後空翻PLG開球 目標4月體操世界盃金牌

2025/3/23 17:58（3/23 19:41 更新）
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台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士與高雄鋼鐵人23日在台北和平籃球館進行例行賽，台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻（中）受邀擔任開球嘉賓，帶來精彩後空翻，現場球迷熱烈喝彩。中央社記者鄭清元攝 114年3月23日
台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士與高雄鋼鐵人23日在台北和平籃球館進行例行賽，台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻（中）受邀擔任開球嘉賓，帶來精彩後空翻，現場球迷熱烈喝彩。中央社記者鄭清元攝 114年3月23日
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）「亞洲貓王」唐嘉鴻今天替台灣職籃PLG台北富邦勇士開球，先是秀了後空翻，再完成開球。唐嘉鴻表示，4月將參加2站體操世界盃，除了目標瞄準金牌外，並期待新動作能獲得認證。

去年在巴黎奧運單槓獲得銅牌的唐嘉鴻，今天受邀擔任台灣職籃P. LEAGUE+富邦勇士開球嘉賓，首次來現場看球的他也對場邊氣氛留下深刻印象，他接受中央社訪問時表示，像是來到世界盃的感覺。

唐嘉鴻今天上場時小試身手，先是表演後空翻，並為勇士完美開球，他也特別獻上祝福，希望球隊能有個完美賽季。

唐嘉鴻透露，籃球員中認識同為台灣師範大學學弟陳又瑋、周桂羽，也有特別關注他們日前在亞洲盃資格賽的表現。

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唐嘉鴻即將在4月展開新賽季，這是他在巴黎奧運後首次在國際賽亮相，首站鎖定從世界盃克羅埃西亞站出發，接著轉戰卡達。

唐嘉鴻表示，除了目標世界盃奪金外，也期待新動作能獲得國際體操總會（FIG）認證，進而打開在世界的知名度。（編輯：李亨山）1140323

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台灣職籃P.LEAGUE+例行賽台北富邦勇士23日在台北和平籃球館迎戰高雄鋼鐵人，台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻（中）為比賽開球前，在場中秀出後空翻，高超技巧搏得喝采。中央社記者鄭清元攝 114年3月23日
台灣職籃P.LEAGUE+例行賽台北富邦勇士23日在台北和平籃球館迎戰高雄鋼鐵人，台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻（中）為比賽開球前，在場中秀出後空翻，高超技巧搏得喝采。中央社記者鄭清元攝 114年3月23日
台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻（圖）23日受邀擔任台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士開球嘉賓，他4月將參加2站體操世界盃，除了目標瞄準金牌，也期待新動作能獲得國際體操總會（FIG）認證。中央社記者黃巧雯攝 114年3月23日
台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻（圖）23日受邀擔任台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士開球嘉賓，他4月將參加2站體操世界盃，除了目標瞄準金牌，也期待新動作能獲得國際體操總會（FIG）認證。中央社記者黃巧雯攝 114年3月23日
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