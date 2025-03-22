孫振擔任PLG勇士開球嘉賓 曝確定獲世運會門票

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（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣巴黎奧運霹靂舞國手孫振今天擔任台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士的開球嘉賓，他透露心情很緊張，並分享已經確定獲得今年世界運動會的參賽門票。

去年代表台灣前進巴黎奧運的孫振，成為台灣首名叩關五環殿堂的霹靂舞選手，替台灣霹靂舞界達成重大里程碑，而他今天攜手9歲的「小舞王」林李納擔任勇士的開球嘉賓，同時兩人還在賽前進行霹靂舞Battle，炒熱現場氛圍。

首度擔任籃球的開球嘉賓，孫振賽前接受媒體聯訪時表示，過去沒有看過籃球，因此感覺有點緊張，希望帶給觀眾新鮮的體驗，留下一些深刻的回憶；林李納則提到，心情上不會緊張，以平常心面對，並透露過去也有在籃球場表演的經驗，「但開球是很特別體驗。」

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上週甫前往越南比賽的孫振，預計下個月啟程法國征戰，而且本季行程滿檔，幾乎每個月皆有安排賽事，包含在雲林舉行的全國運動會及一些文化賽事，另外還會參加世界霹靂舞錦標賽，並重返斯洛伐克Outbreak Europe文化賽力拚衛冕，「今年最大的賽事應該是世界運動會，我已經確定獲得資格。」

值得一提的是，目前暫居PLG龍頭的桃園璞園領航猿，今天客場挑戰勇士，只要如願搶下勝利，即能確定在本季例行賽封王。（編輯：陳政偉）1140322