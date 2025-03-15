PLG勇士宰獵鷹收季後賽門票 首節轟47分寫紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣職籃PLG台北富邦勇士今天首節就轟下47分改寫聯盟紀錄，一度領先多達31分，但決勝節險遭逆轉，所幸最終仍以104比98擊敗台鋼獵鷹，確定晉級季後賽。

台灣職籃P.LEAGUE+勇士睽違2個多月、今天再次回到主場台北和平籃球館作戰，迎戰前來踢館的獵鷹，在桃園璞園領航猿、獵鷹搶下季後賽門票後，賽前已取得8勝的勇士，距離躋身季後賽也只差1勝。

勇士開賽就展現直取季後賽門票的企圖心，首節狂下三分雨，單節9顆三分球，洋將金恩（Nicholas King）就包辦3顆，團隊單節三分球以及14次助攻，雙雙追平聯盟紀錄，而單節狂轟47分更是締造聯盟新猷。

勇士次節最多領先31分，半場打完仍握有22分領先，第3節靠著多點開花，將分數拉開至89比66。

獵鷹決勝節靠著鉑金（Nick Perkins）、蓋比連續命中三分，在比賽結束前20秒一度追成僅剩6分差，但最終仍無功而返。

談到第4節亂流，勇士執行教練吳永仁賽後接受媒體聯訪時表示，在看到分數拉開後，考量明天還有比賽，以及金恩可能有傷，因此想要保留主力球員和洋將體能，他強調，這是教練的問題。

勇士後衛周桂羽指出，獵鷹今天陣中小洋將和謝宗融都沒打，「應該可以贏更多分，展現出來表現，不應該只有這樣，我們是要爭奪冠軍球隊，希望透過這場比賽，當作大家警惕，接下來比賽能更專注每一分、每一秒。」

勇士上季無緣季後賽，挑戰4連霸夢碎，今天有驚無險拿下這一勝後，也重返季後賽行列，確定高雄鋼鐵人被摒除在季後賽門外。

勇士以沃特斯（Brandon Walters）19分最佳，外加9籃板，金恩18分次之，林志傑也有13分入袋。獵鷹則有6人得分雙位數，鉑金、蓋比、翟蒙（De'Mon Brooks）各得17分。

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獵鷹先前考量謝宗融傷勢，以後續另有安排治療計畫為由，未放行謝宗融打亞洲盃資格賽外卡賽，今天也未在登錄名單。

獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）表示，謝宗融自2月密集比賽結束後腳踝一直有傷，這陣子持續密集監控，但昨天狀況有點惡化，目前已接受治療，希望利用後續例行賽10天空檔，幫助謝宗融健康回歸，以迎接接下來季後賽。（編輯：陳政偉）1140315

台灣職籃P. LEAGUE+例行賽持續展開，15日晚間在台北和平籃球館由台鋼獵鷹與台北富邦勇士交手，獵鷹終場以98比104吞敗，洋將翟蒙（中）繳17分13籃板雙十佳績無用。中央社記者吳家昇攝 114年3月15日