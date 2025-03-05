PLG領航猿祭5年約綁定林正 穩固本土禁區戰力

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）為穩固球隊本土禁區戰力，台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天宣布，與長人林正提前達成續約共識，簽訂5年長約，這也是陣中第5名簽下5年合約本土球員。

現年24歲、身高205公分林正曾就讀松山高中及國立體育大學，並為領航猿創史隊員，防守端能夠力扛洋將，進攻端總能有驚奇表現，為陣中倚賴的禁區長人。

林正職業生涯期間多次入選國家隊，包括2023年代表台灣隊參加世界盃亞洲區資格賽、世大運以及2025亞洲盃資格賽第1階段與第3階段。

林正近期剛結束亞洲盃資格賽第3階段賽事，返台回歸母隊後就收到一份大禮，球隊開出5年長約，林正透過球團表示：「很高興能夠與球隊繼續合作，感謝璞園對我的長期培養與認可，未來我還是會持續精進自己，也會用更好的表現回饋給球隊與球迷們。」

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值得注意的是，林正完成續約後，也加入盧峻翔、關達祐、陳昱瑞與李家慷等人的行列，成為領航猿第5個簽訂5年合約球員，也為未來陣容奠定穩固基礎。

領航猿本季首度參加東亞超級聯賽（EASL）就闖進4強決賽，賽事將於7日在澳門開打，也讓林正既緊張又期待。他表示，能站上東超決賽殿堂，與日本頂尖球隊一較高下是很榮幸的一件事，「我也會在比賽中展現最好的一面，盡全力幫助球隊搶勝並拿下總冠軍。」（編輯：龍柏安）1140305