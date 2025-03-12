加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明起連3天全台有雨 下週中部以北低溫10度
首頁 / 運動

關達祐首披國家隊戰袍像夢一樣 期待與陳盈駿聯手

2025/3/12 18:24（3/12 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿隊後衛關達祐（圖）12日確定入選2025亞洲盃資格賽外卡賽的台灣男籃16人名單，他受訪時表示心情很興奮，感覺就像夢一樣。中央社記者陳容琛攝 114年3月12日
台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿隊後衛關達祐（圖）12日確定入選2025亞洲盃資格賽外卡賽的台灣男籃16人名單，他受訪時表示心情很興奮，感覺就像夢一樣。中央社記者陳容琛攝 114年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北12日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿後衛關達祐生涯首度穿上台灣男籃大隊的球衣，他透露心情很興奮，就像做夢一樣，並期待與學長陳盈駿並肩作戰。

球風以敢衝、敢拚聞名的27歲後衛關達祐，從國中時期就期待有朝一日代表台灣男籃踏上國際賽舞台，只是這個夢想在心中埋藏超過10年，終於在這次亞洲盃資格賽外卡賽實現。關達祐今天在賽前記者會接受媒體聯訪時表示，心情很興奮，就像做夢一樣，甚至有點嚇到。

關達祐指出，接到台灣男籃邀請的當下，正好在澳門隨隊領航猿征戰東亞超級聯賽決賽，也馬上打電話跟家人分享好消息。針對近期賽事較為密集，關達祐提到，身體確實很疲勞，因此這段時間將專注把自身調整到最佳狀態。

google news透過 Google News追蹤中央社

這次台灣男籃培訓隊有盧峻翔、藍少甫及陳冠全等熟識的隊友，讓關達祐安心不少，並直言未來如果還有機會代表台灣征戰，絕對第一時間答應，期待從中增長球技，甚至許願與好友李家慷一同入選，「最欣賞是盈駿學長，因為我們同位置，又都是明仁（國中）畢業的，是我想要效法的。」

執掌兵符的台灣隊總教練圖齊（Gianluca Tucci）提到，去年在瓊斯盃已有觀察關達祐的表現，評估應該能快速融入體系，加上集訓都能配合，因此選擇關達祐納入名單中。（編輯：張雅淨）1140312

#台灣隊
#瓊斯盃
#關達祐
#陳冠全
#台灣男籃
#亞洲盃資格賽
關達祐
PLG領航猿祭5年約綁定林正 穩固本土禁區戰力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：