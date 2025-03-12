關達祐首披國家隊戰袍像夢一樣 期待與陳盈駿聯手

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（中央社記者陳容琛台北12日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿後衛關達祐生涯首度穿上台灣男籃大隊的球衣，他透露心情很興奮，就像做夢一樣，並期待與學長陳盈駿並肩作戰。

球風以敢衝、敢拚聞名的27歲後衛關達祐，從國中時期就期待有朝一日代表台灣男籃踏上國際賽舞台，只是這個夢想在心中埋藏超過10年，終於在這次亞洲盃資格賽外卡賽實現。關達祐今天在賽前記者會接受媒體聯訪時表示，心情很興奮，就像做夢一樣，甚至有點嚇到。

關達祐指出，接到台灣男籃邀請的當下，正好在澳門隨隊領航猿征戰東亞超級聯賽決賽，也馬上打電話跟家人分享好消息。針對近期賽事較為密集，關達祐提到，身體確實很疲勞，因此這段時間將專注把自身調整到最佳狀態。

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這次台灣男籃培訓隊有盧峻翔、藍少甫及陳冠全等熟識的隊友，讓關達祐安心不少，並直言未來如果還有機會代表台灣征戰，絕對第一時間答應，期待從中增長球技，甚至許願與好友李家慷一同入選，「最欣賞是盈駿學長，因為我們同位置，又都是明仁（國中）畢業的，是我想要效法的。」

執掌兵符的台灣隊總教練圖齊（Gianluca Tucci）提到，去年在瓊斯盃已有觀察關達祐的表現，評估應該能快速融入體系，加上集訓都能配合，因此選擇關達祐納入名單中。（編輯：張雅淨）1140312