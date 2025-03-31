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3x3亞洲盃籃球賽 領隊吳同喬盼未來增加集訓時間

2025/3/31 17:49
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（中央社記者黎建忠台北31日電）FIBA 3x3亞洲盃籃球賽已在新加坡落幕，台灣派出的男、女代表隊都沒能闖過分組預賽門檻，身兼領隊的中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬表示，可惜集訓時間太短，否則成績絕對有提升空間。

這次國際籃球總會（FIBA）3x3亞洲盃籃球賽，台灣男子代表隊派出陳家銓、陳將双、郭俊言、余祥平，其中身高198公分的郭俊言全隊最高，余祥平則是杭州亞運金牌成員之一。

台灣女子代表隊派出陳薇涵、徐詩涵、劉希曄、丁芷容，聚集國內不同世代好手，不但有永仁高三球員陳薇涵，還有在中國打拚的劉希曄。

台灣男子代表隊分組預賽和中國、印度同組，無奈吞下2連敗無緣晉級8強。台灣女子代表隊則先從資格賽打起，以3連勝之姿晉級分組預賽。台灣女子隊在分組預賽和強權蒙古、泰國同組，只可惜3隊都在1勝1敗下，比較總得分後台灣遭淘汰。

親自到新加坡觀戰的吳同喬在接受中央社訪問時表示，這次亞洲盃各國都精銳盡出，水準和職業賽事幾乎差不多，算是帶給台灣球員很棒的體驗。

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不過吳同喬提到，由於男、女隊成員都在不同地方打球，這次集訓時間僅2週，整體默契與應戰準備仍有提升空間，若未來無法突破集訓時間受限與資源配置的瓶頸，將難以穩定提升國際賽成績。

另外吳同喬透露，這次提出想要籌組亞洲聯盟的構想，不但獲得FIBA支持，也引起其他國家高度興趣，若未來有這樣更高層級的聯盟，就可減少台灣球員和國際接軌的適應期。（編輯：張雅淨）1140331

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