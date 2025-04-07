台灣女籃征戰亞洲盃資格賽 喊話目標重返第1級

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（中央社記者陳容琛新北7日電）台灣女籃即將前往蒙古征戰亞洲盃第2級東亞區資格賽，隊長黃鈴娟今天表示，終極目標是重返第1級，並提到新任外籍教練歐森很注重團隊氣氛。

經歷2023年亞洲盃隊史最差戰績第8名的挫敗，台灣女籃被降至第2級（B級），如今將前往蒙古征戰亞洲盃第2級東亞區資格賽，分別於4月11日面對香港、13日迎戰蒙古，爭取唯一1張前進亞洲盃第2級會內賽的門票。

這次台灣女籃由新任外籍總教練歐森（Michael Olson）執掌兵符，16人名單也堪稱一時之選，由4名旅外好手彭詩晴、劉希曄、陳薇安及彭曉彤領軍，搭配女子超級籃球聯賽（WSBL）各隊主力選手，目標尋求重返第1級的機會。

彭詩晴今天在練球接受媒體聯訪時表示，這次集結台灣最優秀的球員，加上大多數人在去年瓊斯盃都有配合過，因此默契方面不是大問題，「想要幫助台灣女籃重返第1級，相信我們在第1級還是有一席之地。」

劉希曄則提到，將帶著破釜沉舟的心情，「國家隊聚在一起是好事，給大家一個磨合機會。」

針對外籍總教練歐森，彭詩晴、劉希曄皆給予好評，而台灣隊長黃鈴娟認為，歐森很注重團隊氣氛與細節，尤其希望晚餐時間所有人放下手機、坐在一起吃飯，「他也會跟大家聊天，這點我覺得跟以往教練很不一樣。」

被歐森欽點扛下隊長重任，黃鈴娟笑說，一開始滿驚訝的，並透露隊長需要常常觀察團隊狀況，在氣氛不好時提振士氣、賽前信心喊話，「就是聲音要多一點。」

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歐森表示，與這批球員相當熟悉，彼此都會互相傳訊息，除了討論籃球之外，還會分享生活方面的事情。

中華民國籃球協會副秘書長張承中指出，這次台灣女籃住宿是1人1間，不過因為航班過少關係，機票還是經濟艙，並已事先與球員說明，至於出場費則比照台灣男籃為1場新台幣1萬元。（編輯：張雅淨）1140407