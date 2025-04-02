台灣女籃16人名單出爐 彭詩晴領銜拚亞洲盃資格賽

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）2025亞洲盃女籃第2級（B級）東亞區資格賽將在蒙古開打，台灣女籃11日首戰香港，中華民國籃球協會今天公布台灣隊16人名單，將由旅外好手彭詩晴、劉希曄、陳薇安、彭曉彤領銜出征。

台灣女籃在歷經2023年亞洲盃以隊史最差第8名戰績作收，被降至第2級後，中華籃協這次找來曾任台啤雲豹總教練的歐森（Michael Olson）執掌兵符，備戰亞洲盃B級東亞區資格賽，教練團成員包括邱啟益、陳萓峰與楊淑淨等人，期待能在今年第2級賽事力拚重返1級的機會。

中華籃協今天發布新聞稿揭曉16人名單，除了4名旅外好手彭詩晴、劉希曄、陳薇安、彭曉彤，還集結女子超級籃球聯賽（WSBL）球員蕭豫玟、徐詩涵、林蝶、黃鈴娟、廖瑋晴、林文佑、韓雅恩、陳孟欣、吳侑萱、劉昕妤、歐婕、黃湘婷。

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台灣女籃將於9日出發前往蒙古，11日出戰香港，休兵1天後，13日與蒙古交手，3隊將爭搶1張門票、前進亞洲盃B級會內賽。

另外，籃協表示，台灣女籃於4月1日至8日展開集訓，籃協與選手洽談參賽協議、辦理失能險，並提供各項設備、器材，也有物理治療師、諮商心理師、訓練團隊、防護人力等後勤支援。（編輯：張雅淨）1140402