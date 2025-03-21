台灣男籃122比60痛宰泰國 晉級亞洲盃會內賽[影]

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（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣男籃今天在亞洲盃資格賽的外卡賽迎戰泰國，靠著馬建豪攻下全場最高20分，最後以122比60痛宰對手，強勢取得亞洲盃會內賽門票。

亞洲盃資格賽的外卡賽從3月19日至21日在台北市立大學天母體育館登場，由台灣、關島及泰國輪番對戰，爭取2張亞洲盃會內賽門票，而台灣隊在首戰以40分之差痛宰關島後，已有高度機率前進亞洲盃，不過台灣隊仍保持謹慎心態，喊出外卡賽全勝目標。

影片來源：FIBA Basketball

台灣隊今天面對沒有退路的泰國，排出旅外後衛陳盈駿、林庭謙搭配盧峻翔、胡瓏貿及歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）的先發陣容，首節靠著胡瓏貿、林庭謙接連飆進外線，加上高柏鎧坐鎮禁區，讓台灣隊迅速建立雙位數領先，並帶著29分差距進入中場休息。

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易籃後，台灣隊攻勢依舊不減，盧峻翔、阿巴西也加入搶分行列，尤其34歲的隊長劉錚還在第3節結束前上演抄截，並投進壓哨球，幫助球隊手握超過40分領先，早早奠定勝基，最後台灣隊再度轟破百分以122比60痛宰泰國，攜手關島取得亞洲盃會內賽門票。

此役台灣隊全員皆有留下得分紀錄，其中馬建豪飆進6記三分球，攻下全場最高20分外帶7籃板，而禁區大將高柏鎧則挹注「雙10」12分、15籃板，主控陳盈駿也貢獻10分、10助攻、4抄截，稱職扮演組織者角色。（編輯：孫承武）1140321