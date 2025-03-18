陳盈駿投入國家隊訓練 盼助台灣男籃前進亞洲盃

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（中央社記者陳容琛台北18日電）台灣男籃將於明天征戰亞洲盃資格賽的外卡賽，效力於CBA北京首鋼的陳盈駿特別向球隊請假，返台投入國家隊訓練，目標幫助球隊前進亞洲盃會內賽。

亞洲盃資格賽的外卡賽將於3月19至21日在台北市立大學天母校區體育館登場，具備主場優勢的台灣男籃於明天率先對上關島，接著21日迎戰泰國，期盼以地主身分如願搶下亞洲盃會內賽門票。

上個階段因傷無緣參賽的主控陳盈駿，這次特別向中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼請假，返台投入訓練。他今天在練球時接受媒體聯訪時表示，目前尚未恢復到最佳狀態，但想要盡一份心力，幫助台灣隊前進亞洲盃會內賽，即便在賽季期間情況比較特殊，不過能代表台灣是很棒的事。

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台灣隊今天全員到齊，陳盈駿認為時間較為倉促，不過這批隊友從去年瓊斯盃就開始配合，因此在默契上不會有太大問題，並提到台灣隊上個階段擊敗強敵菲律賓，讓他內心相當激動，尤其阿巴西、林庭謙及盧峻翔輪流跳出來，「圖齊教練體系讓每個人都有發揮空間，展現出自身特點。」

另名帶傷上陣的後衛高錦瑋提到，13日經過醫院檢查後發現沒有大礙，因此仍帶著強烈的榮譽感加入台灣男籃集訓，希望把握與陳盈駿、林庭謙等學長交流機會，「不知道下次是什麼時候。」陳盈駿也對學弟高錦瑋讚譽有加，「他對訓練很認真，期望他透過國際賽的刺激繼續成長。」（編輯：李亨山）1140318