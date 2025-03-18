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劉錚意外扭傷左腳踝 自評亞洲盃資格賽上場沒問題

2025/3/18 18:44
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（中央社記者陳容琛台北18日電）台灣男籃即將征戰亞洲盃資格賽的外卡賽，沒想到主力劉錚昨天於CBA出賽時意外扭傷左腳踝，不過他自評無大礙，明天出賽沒有太大問題。

亞洲盃資格賽的外卡賽將於3月19日至21日在台北市立大學天母校區體育館登場，具備主場優勢的台灣男籃明天率先對上關島，接著21日再迎戰泰國，期盼以地主身分搶下亞洲盃會內賽門票。

台灣男籃幾乎無役不與的34歲資深主力劉錚，這次也返台備戰亞洲盃資格賽的外卡賽，沒想到他昨天在中國男子籃球職業聯賽（CBA）出賽時，不慎踩到裁判的腳，導致左腳踝扭傷。劉錚今天搭飛機抵台後，立刻前往醫院檢查，接著才赴台灣隊報到。

劉錚接受媒體聯訪時透露，韌帶稍微拉傷，有先打葡萄糖治療，目前腳踝沒有腫起來，走路也沒有大狀況，因此他自評明天出賽不是什麼太大問題，只是今天可能無法下場訓練，「這就是球場的一部分，一切瞬息萬變。」

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這次特別向球隊上海大鯊魚請假，返台披上國家隊戰袍，劉錚感謝球隊願意放行，「球團也知道這個比賽對我來說很重要，所以告訴我保重身體就好。」

值得一提的是，除了劉錚外，包含胡瓏貿、盧峻翔、高錦瑋、林信寬及關達祐也都帶傷參與台灣隊集訓。中華民國籃球協會副秘書長張承中提到，看著球員辛苦備戰，內心相當感動，期望一舉取得亞洲盃會內賽門票。（編輯：張雅淨）1140318

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