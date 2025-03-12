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台灣男籃16人名單 陳盈駿、劉錚領軍拚亞洲盃門票

2025/3/12 14:56
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（中央社記者陳容琛台北12日電）台灣男籃即將於下週征戰亞洲盃資格賽的外卡賽，今天正式公布16人培訓名單，由主控陳盈駿領軍，搭配劉錚、林庭謙及阿巴西的旅外戰力。

亞洲盃資格賽的外卡賽將於3月19至21日在台北市立大學天母校區體育館登場，具備主場優勢的台灣男籃分別於19日率先對上關島，接著21日再迎戰泰國，期盼能以地主身分搶下亞洲盃會內賽門票。

即便外卡賽與各職業聯賽的例行賽撞期，不過在中華民國籃球協會協調下，這次台灣隊陣容依舊堅強，囊括台灣三大籃球聯賽，除了旅外的劉錚、林庭謙及阿巴西確定回歸外，上個階段因傷無緣參賽的主控陳盈駿也名列其中。

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其餘包含台灣職籃P.LEAGUE+ 的盧峻翔、陳又瑋、關達祐及周桂羽，台灣職業籃球大聯盟TPBL則有胡瓏貿、林信寬、陳冠全、雷蒙恩（Samuel Manu）、馬建豪、高錦瑋及「新台灣人」高柏鎧（Brandon Gilbeck），而藍少甫是超級籃球聯賽SBL的唯一代表。

執掌兵符的台灣隊總教練圖齊（Gianluca Tucci）今天在賽前記者會接受媒體聯訪時表示，從去年開始一直奮戰到現在，如今距離取得亞洲盃門票僅剩最後2場比賽，並直言上個階段的好成績已經是過去式，「這次賽事是非常大挑戰，集訓時間沒有想像中充足，但我對球員保有高度信心，希望拿出最好表現。」（編輯：李亨山）1140312

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