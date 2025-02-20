加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

亞洲盃男籃資格賽 台灣睽違9年擊敗菲律賓[影]

2025/2/20 21:17（2/20 21:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
亞洲盃男籃資格賽台灣隊20日以91比84擊退菲律賓隊。（圖取自instagram.com/asiacup）
亞洲盃男籃資格賽台灣隊20日以91比84擊退菲律賓隊。（圖取自instagram.com/asiacup）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北20日電）亞洲盃男籃資格賽台灣隊今天在和平籃球館迎戰菲律賓，靠著盧峻翔終場前49秒飆進致勝三分球，最後以91比84獲勝，摘下睽違9年對戰菲律賓勝利。

台灣男籃今天擺出後衛林庭謙、盧峻翔搭配劉錚、曾祥鈞及歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）的先發陣容，其中林庭謙在陳盈駿因傷退出情況下，扛起主控重任，此役首節不僅率先投進三分彈，還頻頻切入挑戰菲律賓禁區得手，單節獨攬9分，加上台灣隊多點開花，首節打完取得2分領先。

次節台灣隊進攻火力不減，靠著阿巴西有裡有外的全能身手，搭配馬建豪、林庭謙輪番在外線開砲，一度擴大領先超過雙位數，可惜擋不住菲律賓歸化球員布朗里（Justin Brownlee）無解的強勢進攻，讓台灣隊依舊帶著2分領先進入中場休息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

易籃後，阿巴西、林庭謙仍是台灣隊得分「雙箭頭」，而且除了高柏鎧坐鎮禁區外，盧峻翔也加入搶分行列，接連飆進三分外線，甚至興奮做出「比手錶」的慶祝手勢，瞬間讓全場觀眾沸騰，同時幫助台灣隊再度手握雙位數領先。

進入決勝第4節，台灣隊一度遭到逆轉，不過林庭謙隨即飆進超前三分彈，高柏鎧也上演關鍵補籃，盧峻翔則在終場前49秒投進致勝三分，鎖定戰果，最後台灣隊以91比84取得勝利，而且是繼2016年亞洲挑戰者盃再度於國際賽場擊敗菲律賓。（編輯：李亨山）1140220

#台灣
#菲律賓
#劉錚
#亞洲盃
#林庭謙
#阿巴西
#盧峻翔
#亞洲盃男籃資格賽
#男籃
#高柏鎧
影片來源：FIBA Basketball
延伸閱讀
雷蒙恩入選台灣男籃感到驕傲 期待對決菲律賓亞洲盃男籃資格賽 陳盈駿胡瓏貿林秉聖因傷退出林信寬關鍵2罰全中 台灣奪亞運3對3男籃史上首金菲律賓男籃亞運摘金 歸化球員布朗里藥檢未過
林庭謙
台灣男籃征戰亞洲盃資格賽 全數簽署參賽協議亞洲盃男籃資格賽台菲大戰 總教練盼有好的化學效應
盧峻翔
PLG領航猿盧峻翔缺陣 李家慷替補16分斷對手3連勝東超領航猿全場高喊MVP 盧峻翔：過年苦練有成效
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：