亞洲盃男籃資格賽 台灣睽違9年擊敗菲律賓[影]

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（中央社記者陳容琛台北20日電）亞洲盃男籃資格賽台灣隊今天在和平籃球館迎戰菲律賓，靠著盧峻翔終場前49秒飆進致勝三分球，最後以91比84獲勝，摘下睽違9年對戰菲律賓勝利。

台灣男籃今天擺出後衛林庭謙、盧峻翔搭配劉錚、曾祥鈞及歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）的先發陣容，其中林庭謙在陳盈駿因傷退出情況下，扛起主控重任，此役首節不僅率先投進三分彈，還頻頻切入挑戰菲律賓禁區得手，單節獨攬9分，加上台灣隊多點開花，首節打完取得2分領先。

次節台灣隊進攻火力不減，靠著阿巴西有裡有外的全能身手，搭配馬建豪、林庭謙輪番在外線開砲，一度擴大領先超過雙位數，可惜擋不住菲律賓歸化球員布朗里（Justin Brownlee）無解的強勢進攻，讓台灣隊依舊帶著2分領先進入中場休息。

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易籃後，阿巴西、林庭謙仍是台灣隊得分「雙箭頭」，而且除了高柏鎧坐鎮禁區外，盧峻翔也加入搶分行列，接連飆進三分外線，甚至興奮做出「比手錶」的慶祝手勢，瞬間讓全場觀眾沸騰，同時幫助台灣隊再度手握雙位數領先。

進入決勝第4節，台灣隊一度遭到逆轉，不過林庭謙隨即飆進超前三分彈，高柏鎧也上演關鍵補籃，盧峻翔則在終場前49秒投進致勝三分，鎖定戰果，最後台灣隊以91比84取得勝利，而且是繼2016年亞洲挑戰者盃再度於國際賽場擊敗菲律賓。（編輯：李亨山）1140220