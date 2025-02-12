雷蒙恩入選台灣男籃感到驕傲 期待對決菲律賓

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）效力台北台新戰神的雷蒙恩首度入選台灣男籃16人名單，他今天表示，父親告訴他，他是台灣人，他也為此感到驕傲，並期待20日亞洲盃資格賽對戰強敵菲律賓，想知道對方有多強。

雷蒙恩（Samuel Manu）為前中華職籃（CBA）宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子，自幼在台灣長大，國小6年級開始接觸籃球，16歲時與家人一同前往美國，去年返台參加台灣職業籃球大聯盟（TPBL）選秀會，被戰神選中，成為選秀狀元。

2025亞洲盃男籃資格賽第1輪第3階段，台灣隊20日將在主場台北和平籃球館迎戰強敵菲律賓，緊接著23日客場與香港隊交手，而雷蒙恩成為台灣隊16人名單中一大亮點。

雷蒙恩今天出席賽前記者會接受媒體聯訪時表示，小時候未曾想過能代表台灣出賽，直到返台在TPBL打球後腦中才慢慢浮現這個想法，他接獲入選台灣隊消息時，他立刻跟老爸分享，父親希望他能享受比賽，而他也期待與阿巴西合作，並向經驗豐富的隊長劉錚學習。

雷蒙恩也透露，父親告訴他，他是台灣人，「我說對，我就是台灣人，這讓我感到很驕傲。」

首度披上台灣隊戰袍，雷蒙恩坦言，多少有些壓力，但不能有這個想法，必須要持續進步，不想浪費這次機會和時間，他表示，20日對戰菲律賓一役，「我很興奮，想要知道他們多強。」

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相較於雷蒙恩今年才24歲，這次擔任隊長的劉錚，如今已34歲，劉錚有感而發地表示，能夠再次成為台灣男籃一份子，對他而言是驕傲、光榮，他也感謝自己從年輕堅持籃球路至今，「能夠站在這裡，我非常感激、珍惜這個機會。」

台灣男籃自10日開始集訓，談到首次入選16人名單的雷蒙恩，副隊長林庭謙表示，觀察這兩天訓練，雷蒙恩無論是身體素質和攻防兩端都很不錯，但因為才練球2次，還需繼續培養團隊默契。（編輯：龍柏安）1140212