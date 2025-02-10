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亞洲盃男籃資格賽 陳盈駿胡瓏貿林秉聖因傷退出

2025/2/10 15:18（2/10 16:34 更新）
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圖為去年7月威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，陳盈駿（中）出賽。（中央社檔案照片）
圖為去年7月威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，陳盈駿（中）出賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北10日電）備戰2025亞洲盃資格賽第1輪第3階段，台灣男籃今天正式開始集訓，不過主控陳盈駿、胡瓏貿及林秉聖確定因傷退出，由游艾喆、周桂羽及林信寬頂替。

台灣男籃在亞洲盃資格賽與香港、菲律賓及紐西蘭同組，雖然目前戰績1勝3敗、暫居分組第3，無緣以分組前2名直接取得亞洲盃會內賽門票，但台灣隊接下來將分別於2月20日在主場迎戰菲律賓、23日則作客香港，仍有機會爭取以第3名之姿角逐最終「6搶4」外卡賽。

日前台灣男籃16人名單正式出爐，不過腳踝有傷的主控陳盈駿經過醫療團隊評估，目前無法承受高強度比賽負荷，因此與總教練圖齊（Gianluca Tucci）討論後，決定讓陳盈駿專注康復訓練，確定無緣參與此階段賽事。

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另外，胡瓏貿在1月18日對戰福爾摩沙夢想家不慎左肩受傷，近期上場時間也減少，目前左肩仍感覺不適，醫院檢查報告顯示左肩狀況未見好轉，而林秉聖則是因為左手手掌腫脹及韌帶損傷，兩人雙雙退出台灣男籃，確定由游艾喆、周桂羽及林信寬頂替。

台灣男籃從今天起一路到19日進行集訓，3名旅日球員阿巴西、曾祥鈞及游艾喆稍晚報到，預計12日前全員到齊。然而中華民國籃球協會指出，包含林俊吉、陳冠全也分別在訓練、比賽時受傷，醫療團隊及總教練將另行評估。（編輯：張雅淨）1140210

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