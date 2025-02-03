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亞洲盃男籃資格賽16人名單出爐 陳盈駿、劉錚領軍

2025/2/3 12:55
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）2025亞洲盃資格賽第1輪第3階段，台灣男籃20日將在主場台北和平籃球館迎戰強敵菲律賓，中華民國籃球協會今天公布16人名單，包括旅外球員陳盈駿、劉錚，台灣隊10日將展開集訓。

台灣男籃亞洲盃資格賽與香港、菲律賓及紐西蘭同組，台灣隊目前戰績1勝3敗，暫居分組第3，雖無緣以分組前2名直接取得亞洲盃會內賽門票，但預賽還剩下2場賽事，台灣隊仍有機會爭取以第3名之姿角逐最終「6搶4」外卡賽。

台灣男籃將於2月20日在主場台北和平籃球館主場迎戰菲律賓，隔天前往香港，備戰23日與香港隊的賽事，中華民國籃球協會今天發布新聞稿公布16人名單，包括旅外球員陳盈駿、劉錚、林庭謙、阿巴西、曾祥鈞、林秉聖。

此外，還集結台灣3大聯盟好手，分別是台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家的林俊吉、馬建豪與「新台灣人」高柏鎧、台啤永豐雲豹的高錦瑋、台北台新戰神的雷蒙恩與陳冠全、高雄全家海神的胡瓏貿、P.LEAGUE+桃園璞園領航猿的盧峻翔、林正，以及超級籃球聯賽（SBL）裕隆的藍少甫。

不過，因陳盈駿1月初在中國男子籃球職業聯賽（CBA）賽事傷退，經檢查為腳踝骨髓水腫和韌帶輕度損傷，能否參賽仍是未知數。中華民國籃球協會發言人張承中接受中央社訪問時表示，陳盈駿、林秉聖都有傷，都還在評估中。

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籃協表示，台灣男籃將由總教練圖齊（Gianluca Tucci）領軍，2月10日至19日展開集訓，預計12日將舉辦賽前記者會，屆時公布售票和更多賽事資訊。

籃協指出，亞洲盃資格賽第3階段選手參賽協議、失能險、器材、人力等後勤等皆在進行中、準備中，各項後勤支援皆比照或優於亞洲盃第2階段，體育署、籃協將為國家隊選手提供後勤支持。（編輯：張雅淨）1140203

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劉錚
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