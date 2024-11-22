亞洲盃資格賽台灣男籃對紐國變陣 游艾喆3人入列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北22日電）亞洲盃資格賽第1輪第2階段賽事，台灣男籃昨天在主場以30分差勝香港，今天啟程前往紐西蘭，並調整12人名單，少了馬建豪、周桂羽與高錦瑋，由游艾喆、盧峻翔與陳冠全頂替。

台灣男籃在亞洲盃資格賽第1輪第1階段接連敗給紐西蘭、菲律賓後，第2階段賽事陣容集結7名旅外球員和新歸化球員高柏鎧，昨天在主場台北和平籃球館面對實力有段差距的香港隊，以85比55勝出，這屆首勝開張。

台灣男籃將繼續由總教練圖齊（Gianluca Tucci）領軍，25日客場對戰紐西蘭，今天搭機啟程。中華民國籃球協會副秘書長張承中接受中央社訪問時表示，由於去程轉機緣故，機位較難安排，僅5個商務艙座位，因此並非像是世界12強棒球賽台灣隊依年齡排序，而是由教練團決定。

張承中指出，教練團可能會考量球員資歷以及身材，安排商務艙機位，至於其餘坐在經濟艙的球員，也會盡量安排靠近安全門以及走道旁的座位，設法讓球員坐得舒適。他也強調，回程全數成員將都搭商務艙。

籃協在臉書公告對戰紐西蘭的12人名單，其中陳盈駿、林庭謙、林秉聖、劉錚、阿巴西、胡瓏貿、蘇士軒、曾祥鈞、高柏鎧等9人不變。

至於昨天帶病上陣的馬建豪飆進3顆三分球、貢獻13分，賽後還發燒，與周桂羽與高錦瑋未出現在最新12人名單中，由這次陣中最年輕球員游艾喆以及盧峻翔、陳冠全3人入列。

談到陣容調整，張承中表示，教練團主要考量球員狀況，以及對戰紐西蘭陣容綜合考量。

紐西蘭得分主力韋布斯特（Corey Webster）昨天對戰菲律賓一役，三分球6投5中、攻下25分，台灣隊必須嚴加提防其外線火力。

不僅如此，紐西蘭陣中還有多名200公分以上的長人，包括214公分的哈里森（Tyrell Harrison），預計將帶給高柏鎧不小壓力。（編輯：管中維）1131122