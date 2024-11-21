亞洲盃資格賽阿巴西攻下18分 台灣男籃30分差宰香港

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（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣男籃今天在亞洲盃資格賽第2階段於主場迎戰香港，靠著阿巴西攻下全場最高18分，以85比55拿下勝利，終於在亞洲盃資格賽順利開胡。

力拚亞洲盃資格賽首勝的台灣男籃，分別於今天在主場和平籃球館對上香港、25日則作客紐西蘭，這次集訓名單以陳盈駿、劉錚等7名旅外好手領銜，加上歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）及國內職籃的主力球星，陣容整齊度堪稱近年最佳。

台灣男籃今天迎戰香港，擺出陳盈駿、林庭謙、劉錚搭配胡瓏貿、高柏鎧的先發陣容，首節即展現具有侵略性的防守，迫使香港隊頻頻發生失誤，並打出漂亮的15比3開局，在胡瓏貿單節7分，高柏鎧不斷肆虐禁區的情況下，台灣隊很快取得雙位數領先。

進入次節在主控陳盈駿的穿針引線下，阿巴西、馬建豪也加入搶分行列，搭配高柏鎧捍衛禁區優勢，幫助台灣隊持續擴大領先，尤其馬建豪在中場休息前連續飆進3記三分球，更讓全場球迷沸騰。

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帶著29分領先進入下半場的台灣隊，靠著胡瓏貿連續砍進2顆三分球情況下，再拉出一波11比0攻勢，奠定勝基，第4節台灣隊幾乎以年輕陣容磨練經驗，最後以30分差帶走比賽勝利。

此役阿巴西上場19分鐘，即高效率攻下全場最高18分，而睽違3年再次披上國家隊戰袍的胡瓏貿挹注次高的17分，歸化球員高柏鎧轟下「雙10」15分、13籃板，主控陳盈駿則傳出13助攻。（編輯：張雅淨）1131121