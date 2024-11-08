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林俊吉因傷退出台灣男籃 亞洲盃資格賽由盧峻翔遞補

2024/11/8 16:13
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（中央社記者陳容琛台北8日電）近期積極備戰亞洲盃資格賽第2階段的台灣男籃，後衛林俊吉因左腳踝扭傷造成韌帶撕裂，已於6日退出代表隊，今天確定由台灣職籃P. LEAGUE+上季MVP得主盧峻翔遞補。

這次台灣男籃15人集訓名單囊括7名旅外好手，包含在中國男子籃球職業聯賽（CBA）征戰的陳盈駿、劉錚、林庭謙及林秉聖，還有旅日的游艾喆、阿巴西及曾祥鈞，搭配外籍總教練圖齊（Gianluca Tucci）制定2階段訓練計畫，待13日所有選手到齊後，再開始第2階段集訓。

然而，參加第1階段集訓的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家後衛林俊吉，因左腳踝扭傷造成韌帶撕裂，外加右側股外四頭肌拉傷撕裂，已於6日決定退出台灣男籃，教練團也火速拍板由台灣職籃PLG上季年度最有價值球員（MVP）盧峻翔遞補。

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同時，中華民國籃球協會也指出，原先安排由個人服務選手的物理治療師、諮商心理師，升級改由兩個團隊支援選手，包含力康運動醫學機構、心田心理諮商診所，期盼發揮充足人力，讓每個球員獲得最佳照顧。

今年2月亞洲盃資格賽第1階段，台灣男籃相繼敗給紐西蘭、菲律賓，11月下旬征戰亞洲盃資格賽第2階段，將分別在21日於主場對上香港、25日則作客紐西蘭，目標力拚亞洲盃資格賽首勝。（編輯：龍柏安）1131108

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