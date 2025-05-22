PLG盧峻翔驚喜奪FMVP 摘生涯首座冠軍熱淚盈眶

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（中央社記者陳容琛桃園21日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔今天勇奪總冠軍賽最有價值球員（FMVP），同時完成生涯首座冠軍里程碑，他賽後表示已經熱淚盈眶。

領航猿今天在PLG總冠軍賽決勝第7戰以89比86擊敗台北富邦勇士、拿下隊史首座冠軍，其中此役攻下全場最高20分的盧峻翔獲選為總冠軍賽最有價值球員，加上日前他已經確定蟬聯例行賽年度最有價值球員（MVP），堪稱為今年賽季劃下完美句點。

盧峻翔賽後接受媒體聯訪時透露，隨著勝利愈來愈接近，心情相當激動，但一直不敢鬆懈，直到比賽結束那一刻壓力才完全釋放，而且喜極而泣，「這季打了很多盃賽，但我們一直展現不放棄精神，這座冠軍真的很感動。」

從小到大都是冠軍「絕緣體」，如今生涯首度高舉冠軍金盃、戴上冠軍帽，盧峻翔表示這份新鮮感很開心，並提到拿到FMVP有點小驚喜，因為領航猿主打團隊，任何1名球員都不能缺少，甚至開玩笑表示：「已經等不及香檳浴了。」

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逐步成長為MVP等級的看板球星，盧峻翔自認起伏比較大，但一直受到隊友、教練的鼓勵才能堅持走到今天，「從以前到現在我都很願意嘗試很多東西、挑戰強度更高的聯盟，現在我們頂著壓力，所有人一起成長，從年輕球員變成冠軍球員。」

另外，盧峻翔在決勝節一次快攻上籃，不慎間接造成勇士球星「野獸」林志傑提前傷退，他也在賽後稱讚林志傑是值得學習的前輩，即便年滿40歲還是充滿拚勁，「當然不希望他受傷，那次只要快攻上籃、沒有惡意，祝他早日康復。」（編輯：楊昭彥）1140522