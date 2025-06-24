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TPBL、PLG互釋善意談合作 選秀日期暫不同調

2025/6/24 16:23
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（中央社記者黎建忠台北24日電）每到夏季，外界和籃球迷最關心TPBL和PLG是否能合作、甚至合併，今天2聯盟再度互相釋出善意，雙方都透露球團已私下在討論、開會，不過目前2聯盟仍朝各自選秀方向走。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟（PLG）副會長陳建州，和台灣職業籃球大聯盟（TPBL）秘書長齊文駿，今天都出席威廉瓊斯盃開賽前記者會。

齊文駿在接受中央社訪問時表示，球團其實在過去幾週都一直有在談，不論是合作或者直接合併，「我們都樂觀其成，但聯盟的時程還是要走下去，目前預計新賽季7月30日體測、8月11日選秀，如果在這之前有什麼變化的話，我們再來討論。」

陳建州則強調，目前還是希望先合作，球團各自也都有去接觸討論，等到有共識之後，再由聯盟來決定下一步該怎麼走，「我想合作都是為了大方向（合併）而走，但這一定會有階段性。」

陳建州也透露，目前PLG已經確定新賽季每隊就是3洋將、月薪資總和上限7.5萬美元（約新台幣223萬元），但也尊重TPBL自己訂的洋將薪資，「而我們目前暫訂7月中下旬會進行選秀。」

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據了解，TPBL球團的老闆們，在過去幾週都已經開會討論過新賽季的發展，暫時提出2大方向，一個是和PLG全賽季都會打交流賽，例行賽傾向取2聯盟共8隊參加季後賽和總冠軍賽，這樣的作法也已是形式上的合併。

另一方向則是各聯盟例行賽會進行交流賽，輪到哪個聯盟的球隊主場，就依照該聯盟規章，但季後賽、總冠軍賽仍舊各打各的；至於交流賽成績是否要算入例行賽成績，由2聯盟自行決定。（編輯：吳素柔）1140624

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