TPBL高錦瑋與雲豹簽7年長約 捐300萬回饋兒童之家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北25日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹今天宣布，與當家球星高錦瑋簽下7年長約，附帶旅外條款，高錦瑋隨即捐贈300萬元回饋陪伴自己長大的天主教善牧兒童之家。

現年24歲的高錦瑋是台灣籃壇頂尖的後衛之一，本季更打出生涯年，不僅擊敗一票洋將榮膺TPBL助攻王，還入選年度第一隊，並獲得年度人氣球星殊榮。如今高錦瑋與雲豹達成共識，簽下1紙長達7年附帶旅外條款的合約，其中旅外條款於第3年觸發，因此高錦瑋將身披雲豹球衣至少2個賽季。

雲豹營運長顏行書今天出席簽約記者會接受媒體聯訪時表示，高錦瑋是自己在台灣看過最自律、嚴謹的球員，不僅自我要求高，而且這兩年在得分爆發力、與隊友間溝通能力都大幅成長，並期許高錦瑋成為一名真正的領袖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

接連與兩名核心林信寬、高錦瑋續約，顏行書指出，希望吸引更多好手加入，讓雲豹成為新生代勢力最堅強的球隊。而雲豹執行長張建偉提到，高錦瑋是建隊基石不二人選，搭配具備優秀的領導者特質，因而給予他一份長期的合約承諾，「接下來就是針對替補、洋將強化，相信我們未來幾年充滿競爭力。」

令人暖心的是，獲得這份大合約後，高錦瑋現場捐贈新台幣300萬元，回饋給從小長大的地方「天主教善牧兒童之家」，雲豹球團也加碼跟進300萬元。高錦瑋感性表示，待在兒童之家很長一段時間，一直告訴自己未來有能力一定要回饋，「籃球這條路他們也幫助我很多，很感謝他們大力支持。」（編輯：李亨山）1140625