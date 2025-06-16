阿巴西回鍋TPBL中信特攻 年薪8位數接近頂尖CBA旅外球員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北16日電）27歲台灣旅日球星阿巴西今天正式回鍋台灣職業籃球大聯盟TPBL新北中信特攻，總經理劉志威透露，雙方簽下「3+2」合約，而年薪則接近頂尖CBA旅外球員薪水。

曾蟬聯台灣職籃T1聯盟年度最有價值球員（MVP）的阿巴西（Mohammad Al Bachir Gadiaga），去年6月決定前往日本職籃B聯盟挑戰、披上秋田北部喜悅隊的戰袍，如今歷經1個賽季的磨練後，阿巴西選擇回鍋特攻，期望帶回旅外經驗，幫助特攻重返季後賽行列。

特攻總經理劉志威今天出席記者會接受媒體聯訪時表示，與阿巴西簽下「3+2」合約，其中後面2年是雙方選項，而且年薪超過8位數，數字接近頂尖中國男子籃球職業聯賽（CBA）旅外球員的薪資，據了解是目前台灣職籃本土球員最高薪。

劉志威進一步指出，對阿巴西未來再挑戰旅外仍保持開放態度，「只要是對他有幫助，加上他本身也有意願的話，我們會幫忙評估聯賽競爭程度、規範等，這些都是可以討論的。」

少了攻守核心的阿巴西情況下，特攻本季無緣季後賽，劉志威透露，其實賽季中曾數度向秋田北部喜悅隊尋求「租借」方式，讓阿巴西在TPBL球員大限前返台征戰例行賽，只是卡在對方提出的方案而作罷，「阿巴西平常很關心球隊，他覺得能把那邊看到的東西帶回來，而他本來就是我們一份子。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

即便今年戰績沒有達到預期，不過劉志威認為，其他年輕球員從中得到很多機會、承擔更多責任，對球隊中長期發展很重要，並期許TPBL聯盟朝著更有競爭力的方向前進，「阿巴西在這個時間點願意回來，希望未來看到更多旅外選手在適當時機回來。」

特攻除了阿巴西外，仍會持續補強本土戰力，強化內部競爭力，劉志威提到目前已經與資深球員曾文鼎、林韋翰初步談過，雙方也有共識，目標6月下旬完成簽約。（編輯：張銘坤）1140616