加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL1/300
首頁 / 運動

賀家兄弟現身TPBL總冠軍賽 賀博挺哈佛學長林書豪

2025/6/16 20:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北16日電）台美混血「賀家兄弟」賀丹、賀博今天現場觀戰台灣職業籃球大聯盟TPBL總冠軍賽，其中賀博表示必須支持哈佛大學學長林書豪，「他很照顧我，幫助我適應大學籃球。」

TPBL聯盟總冠軍賽首戰今天在新莊體育館點燃戰火，由例行賽龍頭的新北國王與高雄全家海神上演「南北對決」，而準備在瓊斯盃籃球邀請賽披上台灣隊戰袍的「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton），也與父母一起到現場觀戰。

賀家兄弟賽前接受媒體聯訪時皆透露，沒有特別喜歡哪支球隊，不過弟弟賀博表示，國王的台裔球星林書豪是自己在哈佛大學的學長，「他很照顧我，幫助我能夠適應大學籃球，所以我一定要支持他。」

距離瓊斯盃還有將近1個月時間，賀家兄弟選擇提前來台備戰，除了花時間在基本訓練上，另外還希望多陪伴外婆、表兄弟等家人。賀丹指出，台灣已經如同另外一個家，「我們真的很愛這裡，每次回來都能收到滿滿的溫暖能量。」而賀博提到，每年回來都對球迷的支持充滿感激。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對今年全美大學體育聯盟（NCAA）賽季發揮，賀博透露在隊友、教練團幫助下，經歷一個很棒的菜鳥賽季，「也會持續相信過程，追逐我登上NBA夢想。」而賀丹表示，這季獲得更多上場時間，整體技術也更進步，希望下個賽季拿到錯失的冠軍，並打敗賀博所屬的哈佛。

確定重返瓊斯盃舞台的「賀家兄弟」，據了解有高機率將在8月登場的亞洲盃披上台灣男籃的球衣，不過具體消息仍須待中華民國籃球協會公告。（編輯：李亨山）1140616

賀博
籃協與賀氏兄弟互動良好 有意爭取征戰亞洲盃賀氏兄弟確定代表台灣征戰瓊斯盃 賀博放棄美國U19
林書豪
TPBL阿巴西重返特攻更進化 期待對位林書豪TPBL總冠軍賽6/16開打 林書豪做好肉搏戰準備
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPBL阿巴西重返特攻更進化 期待對位林書豪
70
更多編輯台推薦新聞：