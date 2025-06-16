賀家兄弟現身TPBL總冠軍賽 賀博挺哈佛學長林書豪

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（中央社記者陳容琛台北16日電）台美混血「賀家兄弟」賀丹、賀博今天現場觀戰台灣職業籃球大聯盟TPBL總冠軍賽，其中賀博表示必須支持哈佛大學學長林書豪，「他很照顧我，幫助我適應大學籃球。」

TPBL聯盟總冠軍賽首戰今天在新莊體育館點燃戰火，由例行賽龍頭的新北國王與高雄全家海神上演「南北對決」，而準備在瓊斯盃籃球邀請賽披上台灣隊戰袍的「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton），也與父母一起到現場觀戰。

賀家兄弟賽前接受媒體聯訪時皆透露，沒有特別喜歡哪支球隊，不過弟弟賀博表示，國王的台裔球星林書豪是自己在哈佛大學的學長，「他很照顧我，幫助我能夠適應大學籃球，所以我一定要支持他。」

距離瓊斯盃還有將近1個月時間，賀家兄弟選擇提前來台備戰，除了花時間在基本訓練上，另外還希望多陪伴外婆、表兄弟等家人。賀丹指出，台灣已經如同另外一個家，「我們真的很愛這裡，每次回來都能收到滿滿的溫暖能量。」而賀博提到，每年回來都對球迷的支持充滿感激。

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針對今年全美大學體育聯盟（NCAA）賽季發揮，賀博透露在隊友、教練團幫助下，經歷一個很棒的菜鳥賽季，「也會持續相信過程，追逐我登上NBA夢想。」而賀丹表示，這季獲得更多上場時間，整體技術也更進步，希望下個賽季拿到錯失的冠軍，並打敗賀博所屬的哈佛。

確定重返瓊斯盃舞台的「賀家兄弟」，據了解有高機率將在8月登場的亞洲盃披上台灣男籃的球衣，不過具體消息仍須待中華民國籃球協會公告。（編輯：李亨山）1140616